Nesebičnost Rusa ganila ameriškega sankača: "Človeške vezi presegajo državne meje."

Mazdzer osvojil srebrno medaljo

13. februar 2018 ob 13:58

Pjongčang - MMC RTV SLO

Ruski in ameriški športniki si načeloma predstavljajo hudo konkurenco, a v resnici so pogosteje dobri prijatelji - ameriškega sankača je tako presunila ponudba ruskega kolega, ki je bil prepričan, da ga na olimpijske igre ne bo, zato mu je ponudil svoje sani.

Američan Chris Mazdzer, ki je v nedeljo kar malce presenetljivo osvojil srebrno medaljo v sankanju, je razkril ganljivo zgodbo o prijateljstvu in nesebični pomoči med sicer hudimi športnimi tekmeci. "To je zgodba, ki bo ovrgla vse rusko-ameriške stereotipe. Eden od ruskih športnikov mi je ponujal svoje sani, saj je bil prepričan, da njega na olimpijskih igrah ne bo, želel pa si je, da bi jih nekdo preizkusil," je svojo izpoved novinarjem v ponedeljek začel Mazdzer.

Sani ključne pri sankanju

29-letni športnik sicer ni želel razkriti, o kom govori, niti ni pojasnil, zakaj se Rus iger v Pjongčangu ni udeležil (ali zaradi dopinškega škandala ali zaradi slabih rezultatov), je pa razložil, da je imel sam v dneh pred začetkom olimpijskih iger precejšnje težave s svojimi sanmi. Ko mu je svoje ponudil omenjeni Rus, ga je to močno ganilo, saj so sani pri tem olimpijskem športu zelo pomembne, je pojasnil in dodal: "Če imaš najhitrejšo opremo, zakaj bi jo delil še s kom drugim? Različne organizacije za razvoj najboljših in najhitrejših sani porabijo na milijone dolarjev."

Izjemno povezana sankaška skupnost

Američan je ob tem poudaril, da je sankaška skupnost zelo povezana med seboj in da so morda tudi zaradi tega drugačni od drugih zimskih športnikov. "Z večino sem razvil zelo tesno vez, saj več mesecev v letu preživimo skupaj, skupaj potujemo, te ljudi poznam že od svojega 13. leta, zato ni čudno, da smo si tako blizu," je dejal, hkrati pa poudaril, da ga je kljub vsemu nesebičnost ruskega kolega presenetila: "Prijateljstvo in zaupanje, ki mi ju je izkazal, sta me res ganila."

"Ta dogodek lepo kaže, kako zelo nam je mar drug za drugega, pa tudi, da so človeške vezi tiste, ki presegajo državne meje in različne kulture, šport pa je odličen način za vzpostavitev teh vezi," je še poudaril Američan. In kako mu je šlo v izposojenih saneh? "Slabo. Ni se izšlo. Prevelik sem za njegove sani."

Mazdzer je sicer postal prvi Američan, ki mu je uspelo osvojiti olimpijsko medaljo v sankanju. Za las oz. 0,026 sekunde pa mu je prvo mesto "speljal" avstrijski tekmovalec David Gleirscher.

