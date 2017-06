Nesreča nekdanjega voditelja Top Geara: Rešil se je zadnji trenutek

Nesreča med snemanjem

11. junij 2017 ob 14:20

Bern - MMC RTV SLO/Reuters

Nekdanji voditelj priljubljene oddaje Top Gear Richard Hammond je imel med snemanjem oddaje The Grand Tour nesrečo, "ki bi se lahko končala zelo tragično".

Nesreča se je pripetila med gorsko dirko v Švici, zaradi zdrobljenega kolena pa so ga s helikopterjem hitro odpeljali v bolnišnico. Iz ceste je zletel s hrvaškim električnim avtomobilom Rimac Concept One.

47-letnik je uspel sam splezati iz zmečkanega avtomobila, tik preden se je vozilo vnelo. "Richard je bil po nesreči pri zavesti in je govoril, iz avtomobila pa je splezal sam, tik preden je ta zagorel," so v uradni izjavi zapisali tiskovni predstavniki avtomobilistične oddaje.

"S helikopterjem so ga že odpeljali v bolnišnico, kjer bo zdravstveno osebje preverilo resnost poškodbe kolena," so še zapisali ter poudarili, da je vzrok nesreče zaenkrat še neznan ter ga še vedno preiskujejo.

"Kot da bi počila bomba," sta nesrečo opisala sovoditelja oddaje Jeremy Clarkson in James May, Clarkson pa je pozneje na družbenem omrežju Twitter zapisal še: "To je bila največja nesreča, kar sem jih kadar koli videl, a na srečo kaže, da bo z Richardom vse v redu."

Še ena nesreča za Hammonda

To pa ni bila prva Hammondova nesreča. Pred več kot desetletjem je bil med snemanjem oddaje Top Gear vpleten v še hujšo nesrečo. Takrat je utrpel resne poškodbe možganov ter je v bolnišnici preživel pet tednov.

Pred nekaj meseci pa je znani voditelj med snemanjem oddaje v Mozambiku padel z motorja. "Res je, padel sem, ampak sem v redu. Hvala za skrb. Večkrat sem že padel in se udaril. Življenje gre naprej," je zapisal po padcu.

The Grand Tour je sicer Amazonova serija, ki po incidentu na BBC-ju ponovno združuje voditeljski trio Clarkson, May in Hammond. Trenutno snemajo drugo sezono.

Richard Hammond is a very lucky boy. This is the car he's walked away from with just a fractured knee... Full story: https://t.co/n6HbhgLag5 pic.twitter.com/dtK6XY779L — Andy Halls (@AndyBizarre) June 10, 2017

Ex-Top Gear presenter Richard Hammond has been injured in a fiery car crash in Switzerland https://t.co/kJU8k6xQwC pic.twitter.com/ZRl18BXgq1 — Sky News (@SkyNews) June 10, 2017

P. B.