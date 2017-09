Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Moškega so takoj aretirali. (Fotografija je simbolična.) Foto: Pixabay Dodaj v

Nesrečni tat skušal ukrasti policijsko vozilo. S policisti vred.

Takoj so ga obvladali in vklenili

26. september 2017 ob 13:53

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Neki nepridiprav na Japonskem si je za svojo tarčo izbral najbolj neprimerno vozilo - ukrasti je namreč poskusil avtomobil, v katerem je bilo več policistov.

23-letnega Ušia Sata so prijeli, ko se je poskušal odpeljati z neoznačenim policijskim avtomobilom, je sporočila policija v mestu Numazu, ki drugih podrobnosti ni razkrila.

So pa tamkajšnji mediji poročali, da nesrečni Sato ni opazil, da so bili v nezaklenjenem vozilu, parkiranem na parkirišču, policisti. Poskušal je zbežati, a so ga hitro prijeli. Ali so bili policisti v uniformah in ali so opravljali službene dolžnosti, ni znano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

