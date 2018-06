Netflix bo po pesmih zvezdnice kantrija Dolly Parton posnel serijo

Serija v osmih delih

Dolly Parton, legenda kantrija, ki je pred dvema letoma dopolnila 70 let, si želi, da bi nova serija "navdihnila in zabavala vse generacije."

Pri Netflixu so se odločili, da bodo po pesmih Dolly Parton posneli serijo v osmih delih, vsak del pa bo nastal na podlagi ene od njenih uspešnic. 72-letnica za serijo ne bo prispevala zgolj pesmi, ampak bo poleg tega, da bo izvršna producentka serije, v njej tudi nastopila.

"Kot tekstopiska sem vedno uživala, če sem lahko skozi pesem povedala zgodbo," je pojasnila pevka in dodala, da je navdušena, ker bodo nekatere njene pesmi zaživele tudi s pomočjo Netflixa.

NBC na podlagi njenih pesmi posnel dva božična filma

Za Partonovo sicer to ni prva takšna izkušnja, za podobno potezo kot Netflix se je pred časom namreč odločila ameriška televizijska mreža NBC, ki je na podlagi njenih pesmi posnela dva božična filma, prvega so predvajali leta 2015, drugega pa leto pozneje.

Prvi film Coat of Many Colors je pred televizijske zaslone prikoval kar 16 milijonov gledalcev, drugi pa štiri milijone manj, poroča The Independent.

Ustvarja tudi za otroke

Pevka, ki je v svoji več desetletij dolgi karieri napisala več kot 3.000 skladb, se vpisala v Dvorano slavnih kantrija in Guinnessovo knjigo rekordov, trenutno ustvarja skladbe za film Dumplin, glasbeno komedijo, v kateri bo zaigrala Jennifer Aniston.

Legendarna glasbenica očitno ne dela zgolj od devetih do petih, kot poje v eni svojih pesmi, saj je lani, poleg vseh svojih obveznosti, izdala tudi album otroških pesmi.

