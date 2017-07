Netflix v zadnjem četrtletju pridobil 5,2 milijona novih naročnikov

Skupno ima 104 milijone naročnikov

18. julij 2017 ob 08:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Spletni medij Netflix je v ponedeljek presenetil analitike Wall Streeta z rastjo števila naročnikov v četrtletju od aprila do junija, saj jih je nabral 5,2 milijona oziroma dva milijona več od napovedi.

Netflix ima zdaj skupno 104 milijonov naročnikov, od tega polovico v ZDA, polovico pa drugod po svetu. V drugem četrtletju letos je dodal 4,14 milijona tujih naročnikov in 1,07 milijona domačih.

Vlagatelji so poslovno poročilo pozdravili z rastjo cen delnic najprej na rekord do konca trgovalnega dne na borzi, ko se je podražila na 166,87 dolarja, v podaljšanem trgovanju po objavi poročila pa se mu je delnica podražila še za okrog 11 odstotkov na 178,30 dolarja.

Netflix si je pred letošnjo podelitvijo televizijskih nagrad emmy nabral kar 91 nominacij in je zaostal le za televizijo HBO, ki jih ima 111. Tretjino nominacij pri Netflixu sta dobili seriji Krona in Stranger Things.

Serije bodo hitreje upokojevali

Najdlje trajajoči seriji Netflixa sta House of Cards in Orange Is the New Black, ki se nadaljujeta, glavni izvršni direktor Reed Hastings je naznanil, da bodo od zdaj bolj disciplinirani in bodo pogosteje upokojevali serije, ki nimajo veliko gledalcev. Nazadnje so upokojili serijo Sense 8, sicer pa nove sezone doživlja kar 93 odstotkov vseh Netflixovih serij.

Netflix se je za proizvodnjo izvirnih vsebin odločil pred petimi leti in zadeva deluje, čeprav je draga. Trenutno ima za programske vsebine pogodbe, ki ga v treh letih stanejo 13 milijard dolarjev.

Kljub temu je podjetje poslovalo z dobičkom 66 milijonov dolarjev ob 2,8 milijarde dolarjev prihodkov. Prilagojeni dobiček brez enkratnih stroškov ali prihodkov je znesel 15 centov na delnico, analitiki pa so pričakovali 16 centov. V drugem četrtletju lani je bilo dobička za devet centov na delnico in prihodkov za 2,1 milijarde dolarjev.

Lahko bi zaslužil več z višanjem naročnine, vendar je to tvegano početje. V ZDA Netflix računa na mesec od osem do 12 dolarjev, česar za zdaj ne namerava spremeniti.

Al. Ma.