Neuničljivi princ Filip po menjavi kolka že zapustil bolnišnico

96-letnik je v dobrem fizičnem in psihičnem stanju

13. april 2018 ob 16:04

London - MMC RTV SLO

Princ Filip, ki je v začetku meseca uspešno prestal menjavo kolka, je že zapustil bolnišnico. Stanje 96-letnika naj bi bilo zelo dobro, okrevanje pa bo nadaljeval v domačem okolju.

Kot so sporočili z Buckinghamske palače, je vojvoda Edinburški bolnišnico kralja Edvarda VII. v Londonu zapustil danes okrog poldneva, okrevanje pa bo nadaljeval na gradu Windsor. "Vojvoda Edinburški se ob tem zahvaljuje za vsa prejeta sporočila in dobre želje," so še sporočili predstavniki kraljeve družine.

Princ Filip je bil v bolnišnico sprejet prejšnji torek, po sredini operaciji pa so njegovi predstavniki sporočili, da je bil poseg uspešen in je 96-letnik dobro razpoložen. Do popolnega okrevanja si bo princ pri gibanju sicer moral pomagati s posebno oporno pripravo. Moževo stanje je komentirala tudi kraljica Elizabeta II., ki je povedala, da ji je Filip zatrdil, da "se počuti zelo dobro".

Težave in bolečine v kolku so princa sicer ovirale že več kot mesec dni pred operacijo. Odpovedati je moral svojo udeležbo na številnih kraljevih slovesnostih, odstoten je bil tudi na tradicionalnem velikonočnem obredu, ki poteka v kapeli sv. Jurija. Kraljeva družina upa, da bo princ že popolnoma okreval do poroke princa Harryja in njegove izbranke Meghan Markle, ki si bosta večno zvestobo obljubila 19. maja.

M. Z.