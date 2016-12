Nezadovoljni volivec se je v letalu znesel nad Ivanko Trump

JetBlue ga je odstranil iz letala, še preden je to poletelo

23. december 2016 ob 11:11,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 11:18

New York - MMC RTV SLO/STA

Hčerki novoizvoljenega predsednika ZDA Ivanki Trump se je v letalu zgodil neprijeten incident, saj jo je zaradi njenega očeta verbalno napadel neki potnik.

Besni možakar ji je kriče očital, da njen oče Donald Trump uničuje državo, in se jezil, zakaj sploh mora biti v tem letalu, saj bi lahko letela z zasebnim letalom, kot ji je oponesel.

Posredovalo je osebje letalske družbe JetBlue in 35-letnega newyorškega odvetnika Dana Goldsteina odstranilo iz letala iz New Yorka proti San Franciscu skupaj z njegovim možem Matthewom Lasnerjem. Oba so dali v poznejše letalo.

Ivanka Trump, ki je bila v letalu z otrokoma, je sicer osebju dejala, da ni problema in da noče, da ga odstranijo iz letala. Za vsak primer so ga vseeno.

Ivanko opazil že na terminalu

Lasner je pol ure pred incidentom sporočil na Twitterju, da je mož opazil Ivanko Trump in njenega moža Jarreda Kushnerja na terminalu in da ju gre nadlegovat.

Potem ko so ju odstranili iz letala, je sporočil, da je mož "mirno" nagovoril Ivanko Trump, pozneje pa je svoj račun na Twitterju zaprl.

Trumpova družina dogodka ne komentira, pri letalski družbi pa so pojasnili, da odločitev o odstranitvi potnikov iz letala nikoli ni lahka. "Če posadka ugotovi, da potnik povzroča težave, ga prosijo, naj zapusti letalo, še posebej, če dobijo vtis, da bi se zaplet lahko še stopnjeval med samim poletom," so zapisali pri družbi JetBlue.

Že več let se ne more znebiti zasledovalca

Ivanka ima sicer že precej trdo kožo, kar se tiče nadlegovanja. Pred dnevi smo poročali, da je tajna služba ponovno aretirala njenega dolgoletnega zasledovalca Justina Masslerja. 34-letni Massler hčerko novoizvoljenega ameriškega predsednika zalezuje že dobrih šest let, za svojo obsesijo pa krivi "vesoljce". Leta 2010 je zagrozil, da se bo ubil v trgovini, ki prodaja Ivankino linijo nakita, nato pa je celo kupil 800 dolarjev drage uhane, ki jih je oblikovala Ivanka, in zahteval, da ji jih dostavijo.

35-letna Trumpova je leta 2011 zaradi Masslerja zaprosila za nalog o prepovedi približevanja, prestopnik pa še vedno prestaja pogojno kazen iz obsodbe iz leta 2012, ko je pred sodiščem priznal, da Ivanko že dve leti bombardira s tviti, e-pošto, SMS-sporočili in srhljivimi videoposnetki, med drugim z enim, na katerem je polit s krvjo. Sodnik ga je obsodil na šestmesečno zaporno kazen in pet let pogojne.

Massler, ki trpi za shizofrenijo, je prejšnji mesec pobegnil iz psihiatrične ustanove v Nevadi, kmalu za tem pa se je pojavil v New Yorku. Njegov brat ga je namestil v hotelski sobi v neposredni bližini Trump Towerja (baje povsem po naključju in nenamerno), tajna služba pa ga je v hotelu tudi aretirala in odpeljala v bolnišnico Bellevue, kjer ostaja na opazovanju.

T. H.