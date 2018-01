Neznancu z Iga prvi dan novega leta v žep padel "milijonček"

V igri Super Loto je bila izžrebana sedmica

3. januar 2018 ob 11:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kako bolje začeti novo leto kot z milijonom evrov, ki "z neba" padejo na vaš račun? Prav takšna sreča je obiskala prebivalca Iga, ki je v igri Super Loto vplačal pravilno kombinacijo številk in postal dobitnik sedmice.

Kombinacija številk, ki si jih bo neznani srečnež verjetno zapomnil do konca življenja, se glasi: 2, 18, 19, 20, 26, 28 in 36. Sedmica je človeka, rojenega pod srečno zvezdo, nagradila kar z okroglim milijonom evrov.

"Novi milijonar je listek vplačal na Petrolovem bencinskem servisu na Igu. Od vrednosti Super Sedmice mu bo loterija po plačilu 15-odstotnega davka izplačala 850.000 evrov, davek prejme občina stalnega prebivališča dobitnika," so sporočili iz Loterije Slovenija.

In spomnili: zadnji dan za prevzem dobitka je 9. marec!

Najvišja vrednost sedmice 5 milijonov

Čeprav to še zdaleč ni rekordno visok dobitek v igrah na srečo v Sloveniji, pa se podarjenemu konju zagotovo ne gleda v zobe. Enkrat, 8. julija leta 2015, se je namreč zgodilo, da je bila prvič in do zdaj edinkrat v zgodovini igre Loto v Sloveniji izžrebana najvišja možna sedmica, to je v vrednosti pet milijonov evrov. Zmagovalno kombinacijo številk 2, 3, 13, 17, 19, 24, 37 z dodatno številko 25 je srečni dobitnik vplačal v Kopru. Do takrat je bil rekordni dobitek v Lotu vreden 4,9 milijona evrov, ki jih je za ugotovljeno sedmico prejel igralec, ki je listek leta 2012 vplačal v Mariboru.

Loto je sicer igra, v kateri sodeluje največ Slovencev. Po podatkih zadnje tržne raziskave je to več kot 800.000 Slovencev, starih od 18 do 75 let.

Rekordni slovenski dobitek v igrah na srečo je sicer jackpot v igri Eurojackpot, vreden 28,2 milijona evrov, ki je bil izžreban 16. maja 2014, dobitna kombinacija pa je bila vplačana v Žalcu. Eurojackpot je prva mednarodna klasična igra na srečo, ki jo je od marca 2012 mogoče igrati v Sloveniji - pri njej igralec napove, katerih pet številk iz množice od 1 do 50 ter dve številki iz množice od 1 do 10 bo izžrebanih.

A. P. J., T. H.