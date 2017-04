Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Carmelo in La La Anthony se ločujeta po sedmih letih zakona. Foto: Reuters La La in Carmelo sta se poročila julija 2010. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nezvestoba usodna za zakon Carmela Anthonyja

18. april 2017 ob 20:43

Igralka La La Anthony in NBA-zvezdnik Carmelo Anthony se po sedmih letih ločujeta. Pika na i za ločitev naj bi bile navedbe neke erotične plesalke, ki trdi, da je z njim zanosila.

Zakonska idila košarkarja New York Knicks se je končala, poroča ameriški tabloid TMZ. Ločitev je bila neizogibna, saj je v zakonu La Le in Carmela škripalo že nekaj časa. K temu pa so pripomogle tudi besede plesalke, ki dela v nekem newyorškem klubu za moške. Ta od njega zdaj zahteva denar, s katerim bo pokrila stroške za obisk zdravnikov in za otroške potrebščine. A njegov prijatelj je za Page Six dodal, da Carmelo res ni bil popolni soprog, toda govorice o nosečnosti niso resnične. "La Li se preprosto ne da več ukvarjati s temi govoricami," je dodal.

Carmelo je svojo nezvestobo po poročanju spletne strani Page Six upravičeval pred prijatelji z besedami: "La La je poročena, jaz pa nisem." Kot je dejal eden izmed njegovih prijateljev, je La La v zakonu pretrpela že veliko. "Vedela je, kaj se je dogajalo, toda očitno je zdaj prišel čas, ko ima vsega dovolj," je še dodal.

K ločitvi pa naj bi pripomogla tudi La Lina kariera, ki je trenutno v vzponu. Nastopa v televizijski seriji 50 Centa Power in pojavila se bo v filmu Emergency Furlough skupaj z Whoopi Goldberg in Anno Pacquin. Bolj negotova je kariera Carmela, za katerega se še ne ve, ali bo naslednjo sezono sploh ostal v New Yorku.

Ločitvenih papirjev še nista vložila, toda La La se je že odselila iz njunega skupnega domovanja v New Yorku. Fotografski objektivi so ju zadnjič skupaj zalotili januarja, ko sta se sestala z igralko Gabrielle Union (soprogo zvezdnika Chicago Bullsov Dwyana Wadea). Za valentinovo pa je La La objavila fotografijo, na katerem je v objemu Carmela in njunega 10-letnega sina Kiyana Carmela.

