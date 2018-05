Ni konec, dokler ni konec: 30 let kariere Lennyja Kravitza

"Kaj je narobe z ljudmi," se sprašuje Lenny Kravitz, ko ga vprašajo o slabih kritikah, ki jih dobi na račun svoje glasbe: "Grdo govorijo, ampak ok." 53-letni roker, ki se je ves čas spogledoval s soul- in fankritmi, je v svoji karieri prodal 40 milijonov albumov in osvojil štiri grammyje.

Sicer je razpet med Parizom in Bahami. "To je moje mesto že od prvega dne, ko sem prišel sem leta 1989. V 90. letih prejšnjega stoletja sem imel tu dekle. Saj poznate Vanesso Paradis," je dejal v pogovoru za Guardian.

A je trenutno na svetovni turneji, v sklopu katere bo najbližje nam nastopil 9. junija na Dunaju, na njej pa predstavlja skladbe, ki jih bo izdal septembra na novem albumu (enajstem po vrsti) Raise Vibration. Sestavljanje koncertnega repertoarja je zanj mala malica, toda izbira skladb, ki so zaznamovale njegovo kariero, malo manj: "Težko izberem najljubše. Vse imajo svojo zgodbo. In včasih pogledam nazaj in si mislim: 'Uf, takrat sem bil pa precej bedast.'."

Njegova glasbena pot se je začela v kuhinji, ko je kot otrok tolkel po kuhinjskih pripomočkih. Nato pa se je naučil igrati na klavir, kitaro in bobne, ko je odraščal v New Yorku. Njegova družina se je preselila v Los Angels, ko je njegova mama Roxie Roker dobila vlogo v humoristični seriji The Jeffersons. Po maturi na srednji šoli v Beverly Hillsu se je začel uveljavljati kot studijski glasbenik: "Bil sem tisti fant, ki so ga najeli za snemanje demoposnetkov. In delal sem vse, da bi preživel."

Leta 1987 se je v Las Vegasu na skrivaj poročil z igralko Liso Bonet (ki je bila takrat velika zvezda na račun vloge v humoristični seriji Cosbyjevi). Leto pozneje sta pozdravila rojstvo hčerke Zoë (ki je postala uspešna igralka). Skupaj sta najela stanovanje v New Yorku od moža, ki je včasih igral z Bobom Marleyjem. V tistem času so nastali surovi kitarski zvoki, ki jih je predstavil na prvencu in prav ti so bili – kot priznava danes – rezultat boemskega življenja. Skladbe je posnel v cenenem studiu sredi New Jerseyja. Ko je nekega dne stopil iz dvigala v svojem bloku, je napisal na zid v svojem stanovanju: "Let love rule." "Bila je le ena misel. Ko sem šel vsak dan mimo nje, sem nekega dne vzel v roko kitaro in nastala je skladba," se je spominjal glasbenik.

Toda čeprav je posnel cel album, od založb ni dobil podpore. "Niso razumele, kaj počnem," se je spominjal in dodal, da se ga je nato usmilila menedžerka pri založbi Virgin, ki je pristala na petminutni sestanek z njim. Po nekaj minutah ga je zapustila in šla do direktorja, ki je prišel in dejal Kravitzu, da je, "kot da bi se Prince srečal z Johnom Lennonom". In ponudili so mu pogodbo. Ko so za to izvedele druge založbe, so takoj pristavile svoj piskrček. "Warner mi je ponudil veliko več," se je smejal Kravitz: "Toda vedel sem, da mi bodo pri Virginu pustili, da se razvijam. Ne zanima me, če ste Ray Charles ali Aretha Franklin, morate se razvijati."

Madonna in ločitev

Kmalu se mu je ponudila priložnost, da je na turneji spremljal tri velikane: Toma Pettyja, Boba Dylana in Davida Bowieja. Ko ga je Dylan nekega dne poklical na oder, da odigra Maggie's Farm, je bil prestrašen: "Nisem poznal besed." Sledila je njegova samostojna turneja in leta 1990 se je podpisal po Madonnin singel Justify My Love. To je postala njegova prva skladba, ki je pristala na prvem mestu lestvic. Videospot so prepovedali. Sledila pa je tudi tožba zaradi avtorskih pravic, natančneje, zaradi besedila. Po odločitvi sodišča so med avtorje skladbe morali navesti še Ingrid Chavez. Rumeni mediji pa so pograbili zgodbo, da je imel Kravitz s kraljico popa afero. "Nobene afere ni bilo," še danes vztraja Kravitz. Toda njegov zakon z Bonetovo je bil na trhlih tleh. In leta 1993 sta se ločila: "Nisem bil zgolj depresiven, ampak megla. Nisem se znal pobrati."

Kravitz je ostal v njunem stanovanju v New Yorku, kjer je napisal skladbe za drugi album Mama Said. A idejo za singel It Ain't Over ... je dobil v hotelski sobi sredi Los Angelesa, ko jo je zaigral na klavir: "Z njo sem poskušal dobiti nazaj svojo ženo." Ko se je vrnil v New York in oddal skladbe za album, je vztrajal, da jo umaknejo z njega. "Želel sem, da skladba ne postane uspešnica, ker sem vedel, da bo, zato sem jo dal Smokeyju Robinsonu." Toda predstavniki založbe so ga odvrnili od tega in skladba je prilezla na drugo mesto ameriških glasbenih lestvic. "Tako sem prvič, ko sem se sprehajal po ulicah New Yorka, slišal svojo glasbo, ki je prihajala iz avtomobilskih zvočnikov. Videospot je bil povsod. Moral sem se odpovedati vožnjam s podzemno železnico."

Slovo od anonimnosti

In življenje se mu je spremenilo. Takrat je začel ustvarjati album za Paradisovo in hkrati je že zbiral material za svoj tretji album, na katerem je pristala (še danes rokerska himna) skladba Are You Gonna Go My Way?. "Noče stran," je ob tem dejal Kravitz. Čeprav so se po tretjem albumu uresničile njegove sanje, je takrat izvedel, da ima njegova mama raka. Za njegovimi te bolezni je nato umrla leta 1995. "Moje življenje je bilo v razsulu," je spregovoril o obdobju, ko je izdal svoj eksperimentalni, sicer četrti po vrsti, album Circus. "Vaša mama zapusti planet, vi se ukvarjate z na novo odkritimi pastmi slave. Moral sem spremeniti svojo osebnost. Sem precej odprta oseba: enotnost, mir in ljubezen! Toda ljudje vzamejo tvojo prijaznost za šibko točko."

V poznih 90. letih prejšnjega stoletja je Kravitz ustvaril niz novih uspešnic, med njimi Fly Away in I Belong to You ter priredbo American Woman, ki je pristala na albumu za parodijo o vohunskih filmih Austin Powers: Vohun, ki me je nategnil. Vendar kljub uspehu je imel ves čas v mislih svojo mamo. "Moja mama je veliko pričakovala od mene," se je spominjal in dejal: "Uspeh ni, da si sposobna oseba, ampak da imaš integriteto." Pri 33 letih si je prvič vzel čas za razmislek, kdo sploh je. "Vedno sem bil na begu. Nisem imel časa. Bil sem nor. Začel sem se spraševati, kdo sem. Na zunaj sem spremenil svoj videz, postrigel sem si drede - za to je kriva Lisa. Obiskal sem jo na domu v Topangi, kjer mi je rekla, da se moram postriči in da je čas za novo energijo. Potem pa je povlekla britvico," se je spominjal Kravitz.

Vzponi in padci

Na začetku novega tisočletja je v obdobju petih let izdal enega izmed svojih najuspešnejših albumov (Lenny) in enega najslabših (Baptism), a vrnil se je z albumom It's Time for a Love Revolution, ki so ga lepo sprejeli kritiki. Na svojem devetem albumu Black and White America je obračunal s političnimi pogledi, ki ga je spodbudila izvolitev Baracka Obame za predsednika: "Bil sem v šoku, ker si nisem mislil, da bom kdaj doživel, da bo temnopolta oseba presednik." Ves ta čas je bil dejaven tudi v svetu mode in filma (ne pozabimo na njegovo predstavo v franšizi Igre lakote). Toda prišel je do točke, ko je prvič napisal skladbe, o katerih je sanjal. In te bodo pristale na novem albumu.

Zase pravi, da je še vedno otrok cvetja. In z novim albumom poziva ljudi, da postanejo del spremembe. In temu posveča največ pozornosti – ne slabim kritikam, ne incidentu, ko so se mu na odru strgale hlače. "Kot je govorila moja stara mama Bessie: Me želiš spoznati? Pridi živet z mano."

