Ni še konec: Patrick Stewart bo znova vzletel z Zvezdnimi stezami

5. avgust 2018 ob 14:54

Las Vegas - MMC RTV SLO

Dobra novica za trekije, goreče privržence Zvezdnih stez, britanski igralec Patrick Stewart bo v novem poglavju znanstvenofantastične serije Zvezdne steze znova nastopil kot Jean-Luc Picard.

TV-serija, ki nastaja na televizijski mreži CBS, bo razkrila novo poglavje iz Picardovega življenja, poroča Guardian.

Nepričakovano, a očarljivo presenečenje

Novico je sporočil kar sam Patrick Stewart, ko se je kot gost presenečenja pojavil na vsakoletni konvenciji Zvezdnih stez v Las Vegasu.

"Vedno bom ponosen, da sem bil lahko del Zvezdnih stez: Naslednja generacija. Ko smo spomladi leta 2002 posneli zadnji film, sem se resnično počutil, da je moj čas z Zvezdnimi stezami prešel svojo pot. Ravno zato je tudi zame nepričakovano, a očarljivo presenečenje, da sem s takšnim navdušenjem sprejel povabilo k vrnitvi k vlogi Picarda in raziskovanju novih možnosti z njim. Iščem novo življenje zanj, potem ko sem že mislil, da je to življenje končano," je na zvezdnostezniški konvenciji povedal Stewart.

"V zadnjih letih sem se počutil ponižnega pred zgodbami o tem, kako je Naslednja generacija ljudi tolažila in bila z njimi v težkih časih, obenem pa služila kot navdih številnim, ki so sledili njegovim korakom in se po njegovem zgledu začeli ukvarjati z znanostjo, raziskovanjem in vodenjem. Počutim se pripravljenega na vrnitev k svetlobi, polni tolažbe in preobrazbe, ki bi lahko posvetila na te pogosto temne čase. Veselim se dela z našo krasno ustvarjalno ekipo, s katero si prizadevamo znova oživeti svežo, nepričakovano zgodbo," je še povedal.

Radost in privilegij

Alex Kurtzman, ki stoji za prvima dvema filmskima predelavama, Zvezdne steze in Zvezdne steze: V temo, ki ju je posnel J. J. Abrams, bo deloval kot izvršni producent nastajajoče TV-serije. Ob tem je povedal: "Velika radost in privilegij je v zvezdnosteznem krilu znova pozdraviti sira Patricka Stewarta. Oboževalci so več kot 20 let polni upanja pričakovali njegovo vrnitev. Ta dan je končno tu. Veselimo se utiranja novih poti, presenečanja ljudi in počaščenja tako stare kot tudi nove generacije."

CBS bo epizode ponudil na svoji digitalni platformi videa na zahtevo (CBS All Access).

Več kot samo nadaljevanka

Stewart je Picarda igral v kar 178 epizodah nadaljevanke Zvezdne steze: Naslednja generacija, ki je bila na sporedu sedem sezon, med letoma 1987 in 1994 – bila je najbolj gledana izmed vseh televizijskih Zvezdnih stez. Sicer pa so Zvezdne steze (ang. Star Trek) poleg filmov in televizijskih nanizank na trg poslale tudi stotine romanov, računalniških iger in drugih znanstvenofantastičnih del.

N. Š.