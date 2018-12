Nič ne bo od turneje, odmor za Brucea Springsteena

Razočaranje za oboževalce ameriškega rockerja

9. december 2018 ob 09:22

New York - MMC RTV SLO, STA

Springsteen na newyorškem Broadwayu nastopa v solistični in akustični različici, v intimnem vzdušju s kitaro, klavirjem in zgodbami, njegov spremljevalni E Street Band pa se v tem času prav tako posveča drugim projektom. Skupaj sta bila na turneji nazadnje lani poleti.

Ameriški rocker evropskih korenin, ki se ga je prijel vzdevek The Boss, polni stadione po svetu s svojimi maratonskimi, skoraj štiri ure trajajočimi koncerti. Prepoznaven je tako po rockovskih skladbah kot skladbah s prvinami folka. Med skoraj 20 studijskimi albumi je največji uspeh dosegel s ploščama Born to Run (1975) in Born in the U.S.A. (1984), skupaj pa je prodal več kot 135 milijonov plošč po svetu.

Poleg naslovnih skladb z omenjenih plošč so med njegovimi uspešnicami tudi Dancing in the Dark, I'm on Fire, Glory Days in The River. Leta 2016 je objavil avtobiografijo Born to Run, v kateri je na več kot 500 straneh poleg poti do slave odstrl tudi temačna stanja in bolečine, iz katerih je nastala vrsta pesmi. Knjiga je prevedena tudi v slovenščino.