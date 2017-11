Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nick Carter se na obtožbe še ni odzval. Foto: Reuters Dodaj v

Nick Carter, član Backstreet Boys, obtožen posilstva

Napad naj bi se zgodil leta 2002

22. november 2017 ob 14:28

Spolne zlorabe je obtožen tudi nekdanji član fantovske skupine Backstreet Boys, Nick Carter, za katerega pevka neke dekliške skupine trdi, da jo je posilil in s tem razdevičil, ko je bila stara 18 let.

Melissa Schuman, članica nekdanje popskupine Dream, je v blogu zapisala, da jo je plavolasi Carter, ki je bil na vrhuncu slave ljubljenec deklet, leta 2002 posilil v svojem stanovanju. "Takrat sem imela 18 let, on jih je imel 22. Ko sem moledovala, naj me pusti, in rekla, da želim s spolnimi odnosi počakati do poročne noči, mi je dejal: 'Jaz bi bil lahko tvoj mož.''

Na blogu je podrobno opisala dogodke tiste noči. Ker sta se njuna predstavnika dogovorila za poslovno srečanje, je odšla v njegovo stanovanje, kjer jo je po njenih besedah zaklenil v kopalnico in jo na silo oralno zadovoljil, kljub njenim prošnjam, naj preneha. Nato je zahteval, da še ona zadovolji njega. "Bil je telesno močnejši in mnogo večji, tako da nisem imela možnosti, da mu pobegnem, nihče mi ni mogel pomagati. Obračalo se mi je ob tem, kar sem naredila, a najhitreje sem se ga lahko rešila tako, da sem ugodila njegovi zahtevi. Mislila sem, da sem se ga s tem rešila, a ni mu bilo dovolj. Odnesel me je v spalnico in se povzpel name. Čeprav sem kar naprej ponavljala, da ne želim imeti spolnih odnosov z njim, me ni poslušal. Posilil me je."

Zapisala je, da je o dogodku tako dolgo molčala, da bi njo krivili za to, kar se je zgodilo, zdaj pa so jo spodbudile besede mnogih znanih žensk, ki so spregovorile o spolnih zlorabah in spolnem nasilju, pišejo ameriški mediji. "Le kdo, hudiča, bi želel biti znan zaradi tega, ker je bil posiljen?" se je vprašala.

Carterja je v preteklosti njegovo nekdanje dekle Paris Hilton obtožilo nasilništva, lani pa se je moral na sodišču braniti zaradi obtožb o telesnem napadu.

