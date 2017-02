Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! To bo že deveti nastop zasedbe Nick Cave & The Bad Seeds v Sloveniji. Foto: Igor Andjelić Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nick Cave & The Bad Seeds oktobra v Ljubljani

Devetič v Sloveniji

7. februar 2017 ob 08:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nick Cave, stari znanec ljubljanskih odrov, prihaja devetič v Slovenijo – kultnemu avstralskemu pevcu boste lahko v Hali Tivoli prisluhnili 30. oktobra.

Zasedba Nick Cave & The Bad Seeds se vrača v Slovenijo, in to po štirih letih odsotnosti. Takratni koncert v Hali Tivoli so razprodali. Tudi tokrat bodo vstopnice gotovo šle za med, tako da si pravočasno priskrbite svojo – predprodaja vstopnic se bo začela 17. februarja.

Zasedba se bo v Sloveniji ustavila v okviru svetovne turneje, na kateri bodo predstavili uspešnice z najnovejšega albuma Skeleton Tree, ki se je uvrstil na prvo mesto v osmih državah, v še enajstih se je znašel med najboljših pet in še večkrat med najboljših 20, manjkale pa ne bodo niti stare(jše) uspešnice.

Na turneji bodo nastopili v postavi: Nick Cave, Warren Ellis, Martyn Casey, Thomas Wydler, Jim Sclavunos, Conway Savage, George Vjestica in Larry Mullins.

Nick Cave & The Bad Seeds so eden kritiško najbolj cenjenih izvajalcev, kar jih danes deluje. Prodali so več kot 5 milijonov albumov. Njihov vpliv je bil globok in daljnosežen in tako ostajajo eden najmočnejših in najbolj vznemirljivih performerjev na svetu.

D. S.