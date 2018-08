Pada Nicki Minaj krona z glave? Spor s klanom Kardashian in odpoved turneje.

35-letna raperka predstavlja album Queen

23. avgust 2018 ob 20:24

Môra raperke Nicki Minaj se je začela z zavlačevanjem izdaje novega albuma Queen. Upe, da bo poletel v vrh prodajanosti, je pokopal album Travisa Scotta – dela klana Kardashian.

Zdi se, da je njun spor pripomogel tudi k slabi prodaji vstopnic za novo turnejo in posledično odpoved.

35-letnica bi morala z raperjem Futurom na skupno turnejo po Združenih državah Amerike, toda na koncu jo je odpovedala z opravičilom, da "preprosto nima dovolj časa za vajo ... da bi postregla s predstavo, ki si jo zasluži album". Toda zadnje dni so bile vedno glasnejša poročila, da se vstopnice za njene koncerte slabo prodajajo. Na videoposnetku z opravičilom je še dodala, da "dela brez prestanka, da bi ponudila s predstavo svojega življenja". "Res se vam opravičujem, toda vredno bo počakati," je še dodala raperka.

Turneja se bo tako začela septembra. Pot pa jo bo najprej zanesla v Evropo in Avstralijo. Najbliže Sloveniji bo 25. februarja v Budimpešti. Koncerte po ZDA pa je prestavila na maj 2019 – vendar še ni ponudila s točnimi datumi. To je rezultat neposrečene kampanje ob izidu albuma, ki so jo zaznamovali številni škandali in polemike.

Najprej se ji s četrtim studijskim albumom, na katerem se je z besedami, da za pisanje svojih besedil ne potrebuje "ghostwriterjev" (oziroma da se pod vsa besedila podpisuje sama), zoperstavila tudi svoji trenutno največji rivalki Cardi B, ni uspelo prebiti na vrh ameriške glasbene lestvice Billboard 200. Kljub temu da se je album dobro prodajal in tudi kritiki so bili na njeni strani. A na koncu ga je premagal album Astroworld, s katerim je postregel Travis Scott, partner trenutno najbolj uspešne mlade ameriške povzpetnice, članice klana Kardashian, Kylie Jenner. Čeprav je Scott svoj album postavil na police dobra dva tedna pred Minajevo ...

Spor s klanom Kardashian

Minajeva je ob vsem vznemirjenju ob pričakovanju novega albuma in promociji pričakovala prvo mesto, toda na koncu je šla tako daleč, da je v tvitih obtožila Scotta in Jennerjevo, da izkoriščata svojo hčerko Stormi, da promovirata Astroworld. Prava tako je kritizirala Scottovo marketinško taktiko, saj je poleg albuma svojim oboževalcem prodajal promocijske izdelke in popuste za vstopnice.

Raperka se ni ustavila pri tvitih, ampak je javno kritizirala Scotta še med radijsko oddajo Apple Beats, kjer je uporabila veliko bolj širok besednjak. In se še enkrat spravila nad celo družino Kardashian-Jenner: "Ljubim Kylie, ljubim Kim. Res ju. Vem, da vi trdite, da sva z dojenčico Stormi v sporu. Res sva." Tako Minajeva kot Jennerjeva in Scott so se pred dnevi srečali na podelitvi MTV-jevih glasbenih nagrad VMA. Čeprav bi morali sedeti precej blizu, sta Jennerjeva in Scott zamenjala sedeža. Prav tako pa so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki, kako se je Jennerjeva na rdeči preprogi izognila Minajevi.

Vendar se iskanje razlogov za slabši uspeh albuma Queen ni končalo pri klanu Kardashian. Kritiko je namenila tudi vodstvu spletne storitve za pretakanje glasbe Spotify, saj po njenem mnenju niso vložili dovolj sredstev v promocijo njenih novih skladb. Dejala je, da jo je Spotify "naučil lekcije", saj so njene skladbe postavili na seznam predvajanja deset minut pred izidom na Apple Music. "Spotify je podprl Nicki Minaj z velikim plakatom na Times Squaru," so sporočili iz podjetja in nadaljevali: "Njena skladba Bed je prav zaradi naše podpore doživela višjo prodajo. In v podjetju ostajamo njeni veliki podporniki."

A navsezadnje je četrti studijski album resen preizkus za razvpito raperko, saj je tokrat prvič postavljena v položaj, kjer se mora boriti za svoje mesto. Še nikoli prej ji ni nasproti stala tako enakovredna konkurentka, kot je to postala Cardi B. Njen album Bodak Yellow je pristal na vrhu lestvice Billboard Hot 100, kar Minajevi še ni uspelo. Prav tako pa singel Chun-Li, s katerim je napovedala svoj zadnji album, ni doživel tolikšnega odziva, kot sta v preteklosti skladbi Anaconda in Starships. Kljub temu pa je za skladbo Chun-Li prejela MTV-jevo nagrado VMA v kategoriji najboljši hiphop.

Raperka na preizkušnji

Ni skrivnost, da je Queen najbolj pomemben album v njeni karieri do zdaj. In zato je nanj stavila vse ter združila moči z imeni, kot so Eminem, Ariana Grande in The Weeknd. Deset let je raperka, ki je bila rojena v Trinidadu in Tobagu, uživala primat med raperki. Bila je senzacija ki jo je odkril Lil Wayne, in se predstavila svetu z igro besed in številnimi alteregi. Na vrata "mainstreama" je potrkala s skladbam Super Bass in že prej omenjeno Starships. Toda sodelovanje s Kanyejem Westom v skladbi Monster je utišalo še zadnje kritike.

Kljub uspehu je ostala figura v hiphopu, ki je delila mnenja. Privabljala je pozornost zaradi sporov z raperkami, kot sta Lil Kim in Remy Ma, s čimer si je precej očrnila podobo v javnosti. Čeprav je z napačnimi odločitvami skozi leta izgubljala primat kraljice src, se je brez dvoma z albumom Queen približala nazivu kraljice rapa. Predvsem je vredno izpostaviti prvo skladbo z albuma Ganja Burns, s katerim postreže s kontrastom med njenim petjem in podajanjem ostrih besed. V skladbi Majesty se enakovredno kosa z Eminemom.

Pozornost tabloidov je privabila s skladbo Barbie Dreams, v kateri se je spravila nad vse svoje nekdanje partnerje in potencialne partnerje in podala vpogled v svoje zasebno življenje. Toda samo ranljivost je pokazala v skladbi Bed, kjer je združila moči s popprinceso Ariano Grande. A morda še najbolje album in trenutno dogajanje okoli njega povzame kar sama v skladbi Chun-Li: "To je zadnjič, da boste videli zlikovko v igri rapa, kot sem jaz."

