NIJZ opozarja: Če potujete na Kosovo, se cepite proti ošpicam

Tistim, ki proti ošpicam niso zaščiteni, svetujejo cepljenje

19. oktober 2017 ob 12:03,

zadnji poseg: 19. oktober 2017 ob 12:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi izbruha ošpic na Kosovu in nevarnosti širjenja bolezni NIJZ vsem, ki bodo v prihodnjih dneh potovali na Kosovo, svetuje, naj preverijo, ali so zaščiteni proti tej bolezni.

S Kosova poročajo o epidemiji ošpic. Samo v Prištini naj bi bilo z virusom ošpic, zaradi katerih je na Kosovu doslej umrl otrok, okuženih okoli sto ljudi, je v sredo poročala srbska tiskovna agencija Tanjug. O ošpicah poročajo tudi iz mest na Kosovu, kjer so v večini Srbi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) zato tistim, ki proti ošpicam niso zaščiteni, svetujejo, da se pred potovanjem na Kosovo cepijo.

Vsem, pri katerih se po vrnitvi iz krajev, kjer je trenutno izbruh ošpic, pojavijo bolezenski znaki, značilni za ošpice, kot so visoka vročina, kašelj, rdeče in solzne očesne veznice, izcedek iz nosu in izpuščaj, in osebam, ki so bile pred nedavnim v stiku z bolnikom z ošpicami, svetujejo, da o tem po telefonu takoj obvestijo izbranega zdravnika, ki jim bo dal ustrezna navodila. Oboleli naj ostanejo doma in naj ne hodijo v čakalnice pri zdravnikih.

Ošpice so zelo nalezljiva virusna bolezen, ki se prenaša po zraku, s kužnimi kapljicami, z neposrednim stikom z izločki dihal okužene osebe pri kašljanju, kihanju, redkeje pa s posrednim prenosom prek sveže onesnaženih predmetov. Bolnik, ki je okužen z ošpicami, je kužen štiri dni pred pojavom izpuščaja in še štiri dni po pojavu izpuščaja.

