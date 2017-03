Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ko imaš toliko dela, da moraš 'potegniti' čez noč - priljubljen prizor iz filmov, ki se vztrajno seli na družbena omrežja. Foto: Pixabay Dopustniški utrinki s plaže so se morali umakniti pisarniškim prizorom. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nimate življenja? Nujno rabite dopust? Ah, nehajte se že hvaliti ...

(Pre)zaposlenost kot znak visokega družbenega položaja

23. marec 2017 ob 19:06

Cambridge - MMC RTV SLO

Pozabite na slike zagorelih nog na plaži ali popoldanski golf, novi statusni simbol je hvaljenje pod pretvezo pritoževanja o svojem hektičnem življenjskem slogu.

Kot je pokazala nova študija, ki so jo izvedli na Harvardu, je dejstvo, da si stalno zaposlen in imaš preveč dela - ali pa je tako vsaj videti - veliko učinkovitejši način za razkazovanje svojega družbenega kapitala kot uživanje v prostem času, saj tako pokažeš, da si iskan in ti je uspelo - vsaj v ZDA.

"Humblebragging" fraze, kot sta "nimam življenja" in "nujno rabim dopust", naj bi po mnenju raziskovalcev v očeh drugih kazale na nekogaršnji visok družbeni položaj, naročanje hrane prek spleta pa se je izkazalo za popoln način, da sosedom pokažete, da preprosto nimate časa, da bi šli po nakupih špecerije.

Neeru Paharia, harvardski profesor asistent, je povedal, da v medijih ni več toliko podob bogatašev, ki uživajo ob bazenih ali na jahtah, med igranjem tenisa ali pola, smučanjem in lovom - ne, zdaj tudi v oglasih nastopajo (pre)zaposleni posamezniki, ki delajo pozno v noč in prostega časa tako rekoč ne poznajo. "Izkazovanje zaposlenosti in pomanjkanja prostega časa služi kot nekakšen znak statusa v očeh drugih," pravi Paharia.

Raziskovalci so za primer navedli oglasno kampanjo časnika Wall Street Journal iz leta 2016, v kateri je nastopalo več slavnih osebnosti, ki so se pritoževale o svojih zaposlenih življenjih. Oglase so opremili s sloganom: "Tisti, ki nimajo časa, si vzamejo čas za branje Wall Street Journala."

Iz študije, objavljene v strokovni reviji o potrošniškem obnašanju, so potegnili sklep, da so vse bolj ugledne znamke, ki se tržijo kot pripomočki, s katerimi lahko prihranimo čas, v zaposlenih posameznikih pa naj bi ostali videli zaželene lastnosti, zaradi katerih so tako iskani.

Študijo so poleg ZDA izvedli še v Italiji, kjer je pokazala popolnoma obratne rezultate: Italijani kot znak visokega družbenega statusa še vedno vidijo umetnost uživanja v prostih trenutkih.

A. K.