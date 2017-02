Nina Clooney: George in Amal bosta odlična starša

Zvezdniški par pričakuje dvojčka

12. februar 2017 ob 19:03

Pred dnevi je bilo v oddaji The Talk potrjeno tisto, kar se je ugibalo že kar nekaj časa: George in Amal Clooney pričakujeta dvojčka, zdaj pa se je na novico odzvala tudi Georgeova mati Nina.

Za Us Weekly je dejala, da je celotna družina zelo srečna ter da bo njen sin zagotovo odličen oče. "Zelo veseli smo za Georgea in Amal in sploh si ne morem predstavljati dveh ljudi, ki bi bila lahko boljša starša, kot bosta onadva," je dodala.

55-letni igralec in 39-letna odvetnica za človekove pravice sta se poročila septembra 2014 v Italiji, novico o nosečnosti pa sta Georgeovim staršem zaupala osebno. "Ko sta izdala novico, smo bili vsi skupaj in bilo je čudovito," je še dodala Nina. "To je bil resnično lep družinski trenutek."

Pričakujeta dečka in deklico?

To bosta sicer prva otroka za zvezdniški par, kmalu po potrditvi novice pa se je začelo šušljati tudi o spolu dvojčkov. Nekateri ameriški tabloidi pišejo, da naj bi Nina Clooney izdala tudi spol otrok. "Meni je bilo rečeno, da pričakujeta enega fantka in eno deklico," poroča Radar Online.

Leta 2015 je Clooney, tudi dvakratni nosilec naslova najbolj seksi moškega na svetu, v nekem intervjuju povedal, da je po tem, ko je spoznal Amal spremenil pogled na svojo prihodnost: "Vedno sem bil optimističen glede sveta. Nisem pa bil vedno popoln optimist glede tega, kako se bo izšlo meni osebno. A zdaj sem."

Zakonca se sicer kar pogosto pojavljata na rdečih preprogah, aktivna pa sta tudi na človekoljubnem področju - pred časom sta se udeležila tudi gospodarskega foruma v Davosu, kjer je bila v središču pozornosti Amal - svetovna elita se ji je poklonila za delo na področju človekovih pravic.

