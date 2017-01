Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Od začetkov z veliko motivi in detajli je Nina Graabar izpilila svoj slog v bolj minimalistično smer. Foto: Barbara Majcan Izdelki v celoti nastajajo pod mojimi prsti in vsak gre premišljeno od začetka do konca skozi moje roke, pri čemer se ustvari neka energija in povezanost. Sem pa predvsem zaradi povpraševanja, ki nemalokrat presega moje zmožnosti, bila pred odločitvijo, da bi proizvodnjo razširila in bi moje izdelke šivali drugi, vendar potem to več nebi bil Ninushual, kot je sedaj. Zaenkrat želim biti samosvoja in ohranjati meni tako pomembno 'svobodo' in kakovost. 'Halotaška', največja uspešnica znamke Ninushual, ima dovolj prostora za telefon, kakšno kartico in denar. Foto: Barbara Majcan Za malce drugačno zavijanje daril ali shranjevanje dragocenosti. Foto: Barbara Majcan Usnjeni 'lončki' za rože s pečatom Ninushual. Foto: Barbara Majcan Nina se, ko gre za promocijo, najbolj zanese na ustno izročilo. Foto: Barbara Majcan 'Muhotepec' ... Foto: Barbara Majcan ... v bolj elegantni izvedbi. Foto: Barbara Majcan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nina Graabar, Ninushual: Izhajam iz sebe in svoje vizije lepega

Dober glas seže v deveto vas, je prepričana

26. januar 2017 ob 06:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Kot otrok sem lahko ustvarjala v nedogled, na neki točki pa sem dokončno ugotovila, da je delo z rokami tisto, ki bo oblikovalo moje življenje."

"Od nekdaj mi je bilo všeč izdelovati nekaj, kar se da 'prijeti' in bo imelo neko uporabno vrednost. Verjetno tako razmišlja vsak rokodelec, pri meni pa je vse skupaj še bolj pestro, ker ustvarjam modne dodatke," se začetkov svoje ustvarjalne zgodbe spominja Nina Graabar, ki stoji za prekmursko znamko usnjenih izdelkov Ninushual.

Z nekaj kosi usnja in neobremenjenostjo o tem, kaj bo nastalo, je izdelala več usnjenih zapestnic z detajli, za katere se je hitro razvedelo in sledila so prva naročila. Nato so se zapestnicam pridružile še torbe in zgodba o Ninushualu se je z letom 2011 začela tudi uradno pisati.

"V tej moji zgodbi sem še vedno v osnovi sama za nabavo, izdelavo, komunikacijo s strankami ter prodajo in to je delo, ki presega okvirje osemurnega delavnika. Posvetim se mu lahko, ker imam podporo družine in partnerja, ki je moja desna roka in prvi kritik," poudari sogovornica.

Kdaj ste oblikovali prvi izdelek iz usnja in kakšen je bil videti?

Moj prvi izdelek, ki je vključeval usnje, je bil enostaven stol z usnjeno oblazinjenim sedežem, ki je nastal v očetovi mizarski delavnici nekje v 2009. Videti je bil drugačen in zelo moj, še zdaj najde svoj prostor v stanovanju.

Ste začeli izdelke oblikovati kot hobi ali je to vaš poklic?

Moja formalna izobrazba ali poklic nista neposredno povezana z oblikovanjem usnja, ker pa takrat nisem imela službe, a sem imela čas (pričakovala sem drugega otroka) in željo postati bolj neodvisna, sem začela ustvarjati in hobi je prerasel v nekaj oprijemljivega, kar je vredno razvijati in ohranjati. To je proces, ki ima svoje pluse in minuse, vsekakor pa se ob vsem tem veliko naučiš in vedno se najdejo novi izzivi.

V nekem pogovoru z vami sem prebrala, da celoten proces ustvarjanja izvedete sami, torej izdelke zasnujete in na koncu tudi zašijete ... To še vedno drži?

Da, še vedno, to lahko tudi potrdijo vsi tisti, ki so se kdaj oglasili v moji delavnici in imeli možnost videti, koliko različnih kosov nastane skozi dan ter koliko časa, natančnosti, in izkušenj je potrebno, saj materiali nikoli niso povsem enaki. Moja vztrajnost in odločnost me nista zapustili, čeprav sem kdaj na račun tega, da vse delam sama, slišala tudi kakšno negativno kritiko.

Skozi čas sem zgradila bolj oseben pristop s strankami, kar pa ni vedno praktično, sploh ko je na dnevni bazi veliko komunikacije in se vsem ne moreš posvetiti v tej meri kot bi si želel, niti ne moreš izpolnjevati naročil, saj delaš z materialom, ki ga vnaprej načrtuješ za posamezne izdelke. Res bi lahko za izdelavo koga angažirala in v Prekmurju je kadra z bogatim znanjem veliko, vendar vedno znova pretehta ideja, da ostanem "v lastni režiji".

Veliko si obetam od spletne trgovine, ki bo v prvi vrsti poenostavila komunikacijo in vse skupaj olajšala, za kar bo skrbela druga oseba, jaz pa bom tako imela več časa za oblikovanje in izdelavo. Imam srečo, da veliko podpore najdem v družini, moj partner skrbi za vso "papirologijo" in za to, da me vsak dan čaka zdrav obrok, prijatelji pa so moralna podpora in motivatorji, da vse skupaj peljem naprej.

Kaj je tisto, kar po vašem mnenju najbolj določa vaš slog?

Dejansko so moji izdelki skozi leta dokaj raznoliki, saj svoj slog še vedno pilim. V preteklosti sem vključevala veliko motivov in detajlov, danes želim, da je vse skupaj bolj preprosto in se kosi med seboj dobro dopolnjujejo, seveda pa si bom nekaj ekscentričnosti privoščila s kakšnimi ogrlicami in manjšimi torbicami. Sproti so tudi nastali avtorski modeli torbic in dodatkov, ki so se izkazali za atraktivne in dovolj 'moje', da lahko dobijo ime in nastajajo v manjših serijah. Še vedno je nad vsem neobremenjenost s trendi, kanček razigranosti, predvsem pa izhajam iz sebe in svoje vizije lepega.

V tej "tržni niši" je trenutno kar nekaj domačih oblikovalcev, se vam zdi, da je za vse dovolj prostora?

Na samem začetku oblikovalske scene v Sloveniji sploh nisem poznala, sčasoma pa si je tako kot jaz, kar nekaj posameznikov ali podjetij želelo ustvarjati nekaj svojega in mediji, kot so Facebook so bili na kožo pisani tistim, ki smo seželeli predstaviti širšemu občinstvu in delati na prepoznavnosti. Glede na to, da smo si med seboj dokaj različni po stilu in načinu dela, so takšne tudi naše stranke, zato me ne skrbi, da bi bil ta prostor, ki ni omejen zgolj na Slovenijo, premajhen.

Po kakšnih tržnih kanalih prodajate svoje izdelke, jih kaj potuje tudi v tujino?

Izdelke sem na začetku promovirala na Facebook strani, kasneje pa Instagramu ter spletni strani, ki se ji bo kmalu pridružil moj dolgo pričakovani projekt, to je spletna trgovina. Dejansko se promociji v osnovi nisem veliko posvečala, deloma zaradi pomanjkanja časa, predvsem pa, ker mi je v prid govorilo zadovoljstvo strank, ki so pozitivno izkušnjo prenesle prijateljici, sestri, mami ... ali pa jim je videno bilo všeč in tako se je krog mojih strank širil, na srečo tudi izven Slovenije.

Omenili ste družbena omrežja, ki postajajo pomembno marketinško orodje ... Ali sami skrbite za vsebino in objave?

Za vsebino skrbim sama, saj me je fotografija od nekdaj zanimala in to kljub natrpanem urniku z veseljem počnem, se pa zavedam, da je vsake toliko pametno najeti profesionalnega fotografa in poskrbeti za kvalitetne fotografije, ki izdelke prikažejo v najboljši luči.

Koliko vaših izdelkov uporabljate sami in kateri je vaš najljubši? Na katerega ste najbolj ponosni in zakaj?

Dejansko vse svoje izdelke uporabljam in nosim, še vedno pa je moj najljubši kos torba. V delavnici imam kotiček, kjer visijo moje trenutne torbe, ogrlice in pogosto se zgodi, da sem za kakšno od njih morala pojasnjevati, da gre za mojo torbo in je ne prodam. Ponosna sem na vsak izdelek, saj samo jaz vem, koliko skrivnosti je v njem, če pa moram enega izpostaviti, je to zagotovo 'halotaška'. To je majhna torbica s paščkom ali brez, ki ima dovolj prostora za telefon, kakšno kartico in denar ter ima avtorski podpis, nastaja pa v različnih kombinacijah barv in tekstur. Stranke so jo odlično sprejele, kot tudi njeno ime.

Delate izključno z usnjem?

Usnje je moj osnovni material, ki mu odvisno od navdiha, letnega časa ali razpolaganja z materialom občasno dodajam tudi les, pluto, plastiko, blago, kovinske elemente ... Tukaj pustim svoji ustvarjalnosti prosto pot.

Kdo so vaši vzorniki, ko gre za delo?

Posamezniki, ki so vztrajali pri svojem in so neodvisni ter s svojim delom lahko preživljajo sebe in družino.

Načrti za bližnjo in daljno prihodnost?

Ne postavljam si nekih specifičnih načrtov, ker se vmes lahko marsikaj zgodi, si pa dopuščam možnost, da se več pojavljam v tujini in širim prepoznavnost. V tem trenutku pa se mi zdi prioriteta uvesti nekaj sprememb, predvsem na področju načina komunikacije in prodaje, da se sama čim bolj razbremenim in posvetim osnovnemu delu. Ko ima človek več časa, lahko tudi več načrtuje.

Al. Kl.