Niso verjeli, da je to njegovo resnično ime, zato so si izmislili novo

Nevšečnost atlantske lokalne televizije

8. januar 2018 ob 11:56

Atlanta - MMC RTV SLO

Nepremičninski agent iz Atlante je bil navdušen, ko ga je lokalna televizijska postaja posnela za silvestrski program, a ob predvajanju oddaje je ugotovil, da so mu nadeli lažno ime, ker niso verjeli, da je njegovo lahko resnično.

"Z Emmo sva se pojavila na televiziji, a snemalec ni verjel, da mi je ime Hunter Fisher, zato si je za program preprosto izmislil drugo ime," je Fisher zapisal na družbenem omrežju Twitter, njegovo objavo pa je do zdaj delilo več kot 28 tisoč ljudi.

Televizijska postaja WSBTV mu je nadela ime Benjamin Holcomb, kar je tudi ime pisatelja iz Kalifornije. To je nekdo pozneje poudaril tudi na Twitterju, zato se je pestri debati o televizijski nevšečnosti pridružil tudi pravi Holcomb.

Kljub napaki Fisher pravi, da ni užaljen. Pravi, da je zgodba postala tako razširjena zaradi pravih lažnih novic, ki se širijo po ameriških medijih. "So pa ime spremenili v še bolj smešno, kot je Hunter Fisher," je dejal za RT. "Ta incident jasno pokaže, kako zelo pomembno je, da vsako dejstvo, ki ga slišimo ali preberemo v novicah, zelo natančno preverimo."

"Ljudje so se z mojo situacijo lahko poistovetili," je še dodal o morebitnih razlogih za razširjenost objave. "Veliko odzivov je bilo v smislu, da je to znak, da se v leto 2018 prinašajo lažne novice."

Fisherja so posneli za silvestrovo, v izjavi pa je pojasnil, da si je prvič v živo ogledal, kakšen program na prostem ima mesto za najdaljšo noč v letu. RT poudarja še, da je bil izmed vseh ljudi, ki so sodelovali v intervjujih, s polnim imenom podpisan le on.

Emma and I made it on TV but the camera guy didn’t believe my name was Hunter Fisher so he just made one up for me pic.twitter.com/VMJyc2M8EX