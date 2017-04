Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V kanadskem Sydneyju se je pomotoma znašlo že nekaj turistov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nizozemski študent želel v Avstralijo, pristal v Kanadi

Sydney še vedno neizpolnjena želja

1. april 2017 ob 13:19

Amsterdam - MMC RTV SLO

Neki nizozemski študent si je nadvse želel obiskati Sydney in želja se mu je pred dnevi delno uresničila - prispel je v Sydney, a ne v tistega, o katerem je sanjal.

Milan Schipper je pristal v Sydneyju v kanadski provinci Nova Škotska (gre za zapuščeno nekdanje jeklarsko središče), namesto v avstralskem Sydneyju, piše britanski BBC.

18-letni Schipper je za CBC povedal, da se mu je začelo dozdevati, da ni na poti v Avstralijo, potem ko je prispel v Toronto. Tam se je moral vkrcati na drugo letalo, in ko je videl, da je to zelo majhno, je pomislil: "Ali mu bo sploh uspelo dospeti do Avstralije?"

Potem ko je letalo vzletelo, je dojel, da ne gre v pravo smer.

Po pristanku so mu na letališču pomagali rezervirati vozovnico do Toronta in nato do Amsterdama.

Kot je povedal Schipper za CBC, je polet rezerviral, ker je bila to najcenejša možnost, da bi prišel do tako zaželenega Sydneyja.

A Schipper ni prvi, ki je zašel v napačen Sydney. Leta 2002 je to uspelo mlademu britanskemu paru, leta 2009 sta se pri izbiri zmotila tudi dva Nizozemca, 2010 pa so se "osmešili" tudi italijanski turisti.

D. S.