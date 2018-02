Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Želimo vam dober tek! Foto: EPA Dodaj v

Njoki s krompirjem in korenjem

Kuhano korenje pretlačimo in dodamo h krompirju

11. februar 2018 ob 09:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 30 dag korenja, 30 dag krompirja, moka, 5 dag naribanega parmezana, 3 dag masla, 1 jajce, po 1 žlica nasekljanega majarona in bazilike, pol šopka drobnjaka, sol.

Krompir skuhamo v lupinah, toplega olupimo in pretlačimo. Korenje ostrgamo in skuhamo.

Kuhano korenje pretlačimo in zmešamo s krompirjem. Dodamo 10 dag moke, parmezan in razžvrkljano jajce, solimo in zgnetemo gladko testo. Po potrebi dodamo moko. Delovno površino potresemo z moko.

Testo razvaljamo na centimeter debelo, zrežemo na nekaj cm velike pravokotnike in z rokami oblikujemo njoke. Skuhamo jih v kropu. Na maslu popražim obaziliko, majaron in drobnjak, prelijemo njoke in postrežemo.