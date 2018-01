Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Por očistimo, operemo, narežemo na kolesca in kratko popražimo na malo olja in na česnu. Foto: BoBo Dodaj v

Njoki s porom in sirom iz pečice

Slastno gratinirano

3. januar 2018 ob 09:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 60 dag krompirjevih njokov, 10 dag parmezana, 3 žlice drobtin, maslo, 60 dag pora, 2 stroka česna, olivno olje, bazilika, 3 žlice kisle smetane, sol, poper.

Por očistimo, operemo, narežemo na kolesca in kratko popražimo na malo olja in na česnu. Začinimo z baziliko, soljo in poprom ter vmešamo kislo smetano.

Njoke skuhamo v osoljenem kropu in jih odcedimo. Stresemo jih v namaščeno nepregorno posodo. Prelijemo jih s porovo omako, zmešamo in potresemo z naribanim parmezanom in drobtinami, na koncu pa še koščki masla.

Postavimo v pečico, ogreto na 200 st. C, in zapečemo v približno 15 minutah.