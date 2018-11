Pršut narežemo na trakove ali na majhne kocke. Foto: BoBo Dodaj v

Njoki s pršutom in porom

Po želji potresemo s sirom

16. november 2018 ob 08:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag krompirjevih njokov, 15 dag kraškega pršuta, 3 večji pori, olivno olje, 2 dl jušne osnove, sol, poper.

Krompirjeve njoke skuhamo v osoljenem kropu. Por očistimo, operemo in narežemo na kolesca. Pršut narežemo na trakove ali na majhne kocke.

Nekaj žlic olja segrejemo in na njem popražimo por. Prilijemo nekaj žlic jušne osnove, solimo in na šibkem ognju pokrito dušimo nekaj minut. Ko vsa tekočina izpari, dodamo pršut in pražimo še nekaj minut. Prilijemo preostalo jušno osnovo, popramo, kratko pokuhamo in odstavimo.

Zmešamo z odcejenimi njoki. Po želji potresemo s sirom.