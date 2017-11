Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Njoke za spremembo pripravimo z mesnimi kroglicami in porom. Dodaj v

Njoki z mesnimi kroglicami

Por popražimo na maslu

2. november 2017 ob 10:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag krompirjevih njokov, čebula, tri rezine kruha za toast, mleko, 50 dag mešanega mletega mesa, žlica gorčice, jajce, dva večja pora, pol šopka svežih zelišč (peteršilj, žajbelj ...), maslo, sol, poper.

Čebulo nasekljamo, kruh narežemo na kocke in jih pokapamo z mlačnim mlekom. Meso zmešamo z jajcem, gorčico, polovico nasekljanih zelišč, kruhom in čebulo. Maso solimo, popramo in oblikujemo približno 15 kroglic.

Por očistimo, operemo in narežemo na kolesca ter popražimo na maslu. Prilijemo malo vode in dušimo nekaj minut. Solimo in dodamo preostala zelišča. Njoke skuhamo. Mesne kroglice ocvremo v vročem maslu. Postrežemo z njoki in porom.