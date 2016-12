Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Njoke na koncu lahko posujemo s peteršiljem. Foto: Dobor jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Njoki z mocarelo

Doma narejeni njoki

22. december 2016 ob 15:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg krompirja, 3 rumenjaki, 500 g pšenične moke, 300 g mocarele, oljčno olje.



Krompir (približno enake velikosti) dobro operemo in skuhamo. Kuhanega olupimo, pretlačimo in razgrnemo po delovni površini, da se ohladi. Ohlajenemu in pretlačenemu krompirju dodamo stepen rumenjak, malo oljčnega olja in malo presejane pšenične moke ter dobro pregnetemo, da dobimo rahlo testo.

Mocarelo počasi zmehčamo v posodi na nizki temperaturi, jo zmiksamo in prelijemo v manjše modelčke (velikosti pribl. 2 x 2 cm) ter zamrznemo na −18 °C. Krompirjevo testo razvaljamo in z modelčkom naredimo dva enaka kroga. Na enega položimo kos zamrznjene mocarele in ga pokrijemo z drugim krogom iz testa. Z dlanmi oblikujemo njok.

.

Postopek ponavljamo, dokler nam ne zmanjka sestavin. Njoke kuhamo v kropu približno pet minut. S cedilom vzamemo iz vrele vode.

Sa. J., recept Tomaža Kavčiča (oddaja Dobro jutro)