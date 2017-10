Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Posebno ogrevanje pred nočjo čarovnic na Newport Beachu organizirajo že enajst let. Foto: EPA Dodaj v

Noč čarovnic trka na vrata: ko se še Trump spravi na srf

Maškare zavzele Newport Beach

30. oktober 2017 ob 06:27

Newport Beach - MMC RTV SLO

Še pred prihodom najbolj grozne noči v letu so Američani na Newport Beachu vzeli stvari, bolje rečeno, jadralne deske v roke in se v kostumih spustili na valove.

Vsako leto se okoli 100 ljubiteljev deskanja poda na valove v kostumih. Pravil ni, prav tako ni treba plačati nobenih prispevkov, dovolj je le, da se tam pojavijo dovolj zgodaj, da ujamejo prave valove. Tako se v morju kar naenkrat pojavijo liki iz priljubljenih televizijskih serij, kot je Dekla, in franšiz, kot je Vojna zvezd.

Ne manjkajo niti ljubitelji valov, ki se samo za to priložnost preobrazijo v predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa in iščejo na plaži svojo "pravico". A za deskanje v kostumih je, kot priznavajo udeleženci, potrebno še več občutka za ravnotežje. Pravi izziv je namreč izdelati kostum, ki bo privabljal pozornost in bo hkrati vodoodporen.

"S tem privabljamo pozornost ljudi, ki ne deskajo, in tako širimo dober glas o naši skupnosti," je dejala za portal OC Register udeleženka Vanessa Yeager, ki se že vrsto let udeležuje tekmovanja.

K. K., foto: EPA