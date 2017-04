Ob 20.00 festival Poprock - katera skladba bo prepričala?

Sklepni del Dnevov slovenske zabavne glasbe

21. april 2017 ob 08:11,

zadnji poseg: 21. april 2017 ob 18:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob 20. uri se bo na Gospodarskem razstavišču začel sklepni del Dnevov slovenske zabavne glasbe, Poprock. Za naslednika Alexa Volaska, ki je slavil lani, se poteguje 12 nastopajočih.

Prvi se bodo predstavili Kalamari (Vrtiljak), sledili pa jim bodo Sara Lamprečnik (Le ti to znaš), Žiga Rustja (Pozabi na vse), Bomb Shell (Tididam), Nina (Te ne premakne), Andraž Hribar (Huanani), Mama rekla (Na krilih zmaja), Amadea Begovič (Le srce), Luka Sešek (Maska), Roundsquare (Svet), Anabel (Ob kavi), Anika Horvat (Dihanje).



Poprock bodo z Gospodarskega razstavišča od 20. ure dalje neposredno prenašali 1. program Televizije Slovenija, Val 202, Radio Maribor in Radio Koper ter na RTV 4D.



Prireditev bodo povezovali Anja Križnik Tomažin, Tin Vodopivec in Perica Jerković. "Tin bo spekel kokice, Anja bo pripravila limonado, jaz pa razmišljam, da bi naročil odojka za vse. Prireditev bo dolga in ne moremo živeti samo od kokic in limonade. Upam, da Anja kaj zapoje, to je vsekakor bolj priporočljivo, kot če pojeva midva s Tinom," se je pred prireditvijo glede tega, kaj lahko pričakujemo, pošalil Jerković.

Po predstavitvi vseh dvanajstih skladb bo strokovna žirija izbrala tri finaliste, med katerimi bodo gledalci in poslušalci s pomočjo telefonskega glasovanja izbrali zmagovalno skladbo drugega festivala Poprock.

Podelili bodo tudi skupne nagrade festivala DSZG

Strokovna žirija bo na koncu drugega festivalskega večera, upoštevajoč vse skladbe, predstavljene na Poprocku in Popevki, podelila nagrade v naslednjih kategorijah: nagrado za najboljše besedilo, nagrado za najboljšo interpretacijo, nagrado za najboljšo priredbo in nagrado za najobetavnejšega avtorja ali izvajalca.

Poprock bodo z Gospodarskega razstavišča od 20. ure dalje neposredno prenašali 1. program Televizije Slovenija, Val 202, Radio Maribor in Radio Koper ter na RTV 4D.

T. K. B.