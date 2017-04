Nocoj podelitev viktorjev - v boju tudi nacionalkini aduti

Neposreden prenos podelitve na prvem programu TV SLO

22. april 2017 ob 10:42

Ljubljana/Portorož - MMC RTV SLO

Nocoj bodo v hotelu Bernardin v Portorožu podelili viktorje, kipce za najodmevnejše medijske dosežke v lanskem letu. Tudi letos med nominiranci najdemo več znanih obrazov naše hiše.

Prireditev Viktorji 2016, ki jo bo tokrat povezoval komik Vid Valič, si boste ob 20.00 lahko ogledali v živo na Prvem programu Televizije Slovenija. Kipce bodo kot vsakič doslej podelili v sklopu viktorjev popularnosti in strokovnih viktorjev, ki jih izglasujejo člani Akademije viktor.

Za naslov najboljše zabavne TV-oddaje po izboru akademije se potegujejo Na Žaru, Znan obraz ima svoj glas (oba POP TV) in Ta teden z Juretom Godlerjem (Planet TV). V konkurenci voditelja zabavne oddaje se bodo "spopadli" Lado Bizovičar (POP TV), Bojan Emeršič in Bernarda Žarn (oba RTV SLO).

V kategoriji najboljše informativne TV-oddaje ima TV Slovenija dva aduta: oddaji Odmevi in Dnevnik, ki se bosta za zlati kipec borila z oddajo 24 ur. Tudi v kategoriji voditelja informativne oddaje najdemo dve RTV-jevki: Manico Janežič Ambrožič in Jeleno Aščič, ki jima bo skušal viktorja "izmakniti" komercialkin Edi Pucer.

TV-osebnost: Boj med Bobovnikom, Muhičem in Polesom

Za igrano TV-oddajo ali TV-film so nominirani Ena žlahtna štorija (Planet TV), Pod gladino in Štiri stvari, ki sem jih hotel početi s tabo (obe RTV SLO), za otroško ali mladinsko TV-oddajo pa kar trije projekti TV Slovenija: Firbcologi, Infodrom in Male sive celice.

Najboljši dokumentarni film – tudi ta kategorija je v celoti "RTV-jeva" - bo postal eden izmed trojice Charlatan Maqnifigue, Lahko noč, ljubezen moja in Leteti. Za obetavno medijsko osebnost so nominirani Mario Čulibrk, Ajda Smrekar in Nik Škrlec, voditelj oddaje Male sive celice na TV Slovenija.

In še viktorji popularnosti - občinstvo bo za najboljšo glasbeno osebnost/skupino izbiralo med BQL, Modrijani in Siddharto, za najpriljubljenejšo TV-osebnost pa so nominirani dolgoletni obraz Televizije Slovenija Slavko Bobovnik, Jani Muhič in Peter Poles (oba POP TV).

Za radijsko osebnost so v konkurenci Denis Avdić, Blaž Švab in Dejan Vedlin, za radijsko postajo pa Radio 1, Radio Aktual in Val 202.

K. S.