Za igro nogometa je primerna skorajda vsaka površina, največja lepota sproščenega uličnega, cestnega in travniškega nogometa pa je v tem, da je brezplačen in zato dostopen prav vsem, ki si ga želijo igrati. Foto: Reuters Natikači igralcev nogometa ne ovirajo - če jih ne bi nosili bi se lahko zbodli na koščku stekla ali ostrem kamenčku - dejstvo, da se nogometnim navdušencem natikač tu in tam sezuje navsezadnje niti ni tako moteče, piše Reuters. Foto: Reuters Na indijskih ulicah je logotip svetovnega prvenstva naslikan skoraj na vsakem koraku, Indijci pa se za žogo podijo kar po ulicah - avtomobili, ki občasno zapeljejo skozi njihovo cestno igrišče, zanje niso ovira. Foto: Reuters Igra v blatu je lahko še posebej zanimiva, saj je smeh skorajda neizogiben - pogosto se namreč zgodi, da kateri od igralcev nerodno pade in s tem ostale spravi v neustavljiv krohot, piše Reuters. Foto: Reuters

Nogomet - šport za bose in obute, za bogate in revne, za profesionalce in amaterje

Nogomet je najbolj priljubljen šport na svetu, v času svetovnega nogometnega prvenstva pa njegova priljubljenost še narašča

28. junij 2018 ob 18:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zakaj pogosto slišimo, da je nogomet šport številka ena? Zato, ker za igranje nogometa ni nikoli prevroče ali premrzlo, pa tudi čevlji niso nikoli preveč oguljeni, da se z njimi ne bi dalo »brcati«. Ljudje po vsem svetu nogomet borbeno igrajo v sandalih, v natikačih in celo v blatu.

Organizatorji letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji si prizadevajo, da bi bila trava na igriščih brezhibna, člani izbranih vrst pa se v nogometni boj podajo v najboljši in skrbno premišljeni nogometni opremi.

Ob vsem nogometnem blišču na večjih nogometnih prvenstvih lahko kaj hitro pozabimo na dejstvo, da so bile prve nogometne igre neorganizirane in spontane. Pogosto so se odvijale kar med dvema vasema – na ulicah, na trgih, na dvoriščih in ob potokih.

A "ulični nogomet" ni preteklost - za nogometno veselje številni še vedno potrebujejo le dobro napihnjeno žogo in prijatelja, ki se je pripravljen boriti na vse ali nič - ostala oprema ni obvezna.

Modrice, koščki stekla in neustavljiva motivacija

Na prašnih ulicah Koltake – kjer je skorajda na vsakem koraku mogoče opaziti logotip svetovnega prvenstva v nogometu 2018 – indijski šolarji v nogometni mrzlici pogumno kljubujejo prometu in drugim uličnim nevarnostim. Tudi bose noge zanje niso ovira. »Igramo, ko imamo čas in ko so ceste kolikor toliko prazne,« je za Reuters povedal 13-letni Papan Mallick, ki je velik oboževalec argentinskega nogometnega zvezdnika Lionela Messija, medtem ko srce njegovega prijatelja, 12-letnega Suchana Pakre, bije za Portugalca Cristiana Ronalda.

Na ruskem podeželju – v vasici Pogi v Leningradu – bosonogi moški nogomet igrajo kar v blatu, ki igri doda prav posebno noto. Nemalokrat se namreč zgodi, da komu zdrsne. Čevljev igralci ne nosijo z razlogom – če bi jih imeli, se bi jim namreč zatikali v blato, nenehno zatikanje pa bi upočasnilo njihovo igro. Zmaga proti nasprotni ekipi namreč odtehta tudi zvite gležnje in modrice.

Na obali enega izmed otokov na jugu Tajske ljudje igrajo nogomet kar na vodni ploščadi, v gorah na severu Italije pa žogo brcajo v snegu – očitno je, da pravih ljubiteljev nogometa vremenske razmere ne ustavijo.

Starost in stanje na bančnem računu na ulicah nista pomembna

Nogomet igrajo mladi in stari - starši, ki imajo radi nogomet, svoje potomce s športom, ki so mu zapriseženi, začnejo spoznavati kmalu po tem, ko shodijo. Navdušenje se tako tako prenaša s staršev na otroke. Ulični nogomet ne razlikuje in diskriminira. Je šport brez meja in ovir, poleg tega pa je brezplačen.

V italijanskem smučarskem središču Sestriere navdušenci na primer igrajo kar v pancerjih. 46-letni Lorenzo Richetto je za Reuters povedal, da si želi igrati kot Messi. Tudi gradbeni delavci v Rio de Janeiro priznavajo, da nogomet pogosto igrajo med odmori za malico in si tako krajšajo čas.

Kdaj je prišlo do razcveta nogometa?

Velik preobrat v priljubljenosti nogometa je bil šele v 19. stoletju, ko so nogomet uvedli v javnih šolah. Sčasoma so šolniki namreč ugotovili, da nogomet pri učencih spodbuja številne pozitivne lastnosti, kot je zvestoba, nesebičnost, sodelovanje in obzirnost.

Klara Širovnik