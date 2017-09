Nogomet zaznamoval kariero Petra Lovšina, košarka Pankrtov

Pankrte čaka veliki koncert v Stožicah 20. oktobra

14. september 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pisalo se je leto 1978, ko so Pankrti v studiu Audiomark v Gorici snemali svoj prvi singel, košarkarska ekipa Jugoslavije pa je postala svetovni prvak. "Bolj se spomnim košarke kot snemanja Lublana je bulana/Lepi in porazni," je priznal Peter Lovšin.

"Takrat smo morali na snemanje v italijansko Gorico, ker v Sloveniji nismo dobili studia. Igor (Vidmar, op. a.) je ugotovil, da bo varneje, če gremo na drugo stran železne zavese," se je spominjal Lovšin in dodal: "Tekmo so takrat prenašali tudi v Italiji. Našli smo bife, kjer smo jo spremljali." (Kot zanimivost: že takrat je bila posneta tudi skladba Tovariši, jst vam ne verjamem - verz iz udarne skladbe je postal sinonim za koncert v Stožicah - Gospodje, jst vam ne verjamem.)

Domače pankovske ikone zdaj loči le še nekaj tednov od novega mejnika - praznovanja 40. obletnice v ljubljanski areni Stožice. Slovensko košarkarsko ekipo pa le še dve oviri od novega mejnika, ki ga lahko dosežejo na evropskem prvenstvu. "Veselim se skupaj s to reprezentanco, ker je spet prinesla nekaj popolnoma svežega, dobrega. Kar koli bo, so oni naredili ogromno. Tudi vrnili vero v reprezentanco. Potem ko se pri nas ni dogajalo prav veliko zgodb v košarski, res uživam. Super naključje se je zgodilo, da tako sovpada z našim snemanjem prvega singla. Medtem ko je dovolj moje osebne zgodbe zaznamoval nogomet, je Pankrte košarka," je za MMC dejal Lovšin.

Ta se je skupaj s preostalimi "tovariši", s katerimi je tvoril skupino ob koncu delovanja, pred velikim koncertom vrnil na kraj "prvega zločina" - gimnazijo Moste, kjer so Pankrti odigrali svoj prvi koncert. Tistega, na katerem - kot govori zdaj že legenda - je prišel Pero Gnus na oder in zavpil: "Banda! Nobenega k**** nočem tle!" Nato si je sezul čevelj in ga vrgel novinarju Stanetu Sušniku v glavo. Na koncu so prejeli odlično recenzijo koncerta, moščanska gimnazija pa je prepovedala koncerte za naslednjih deset let.

Nostalgija in zabava

Prej kot obujanje spominov je bilo ob vrnitvi na gimnazijo v ospredju napovedovanje koncerta v Stožicah. "Takoj, ko vklopim kitaro, se počutim vsaj 30 let mlajši. Če mi kitara res dobro zveni, se počutim še 10 let mlajši. Ko pa se dobimo skupaj z ekipo in to zazveni, pa je to stvar, ki je ne moreš pozabiti. Živi," je za MMC priznal kitarist Bogo Pretnar, ki bo v Stožice prišel v družbi Predina, Bore Krambergerja, Slavca Colnariča in Marca Kavaša.

"Malo nostalgije je. Ampak je tudi dogodek, ki se ga veselimo. Delali smo za to, snemali, garali. Zdaj se bomo vsi skupaj veselili," je priznal Pretnar. Lovšin je ob tem priznal, da je bilo težje deset let nazaj, ko pred koncertom v Hali Tivoli niso igrali 20 let. "Zadnjih deset let pa smo igrali ves čas. Le da smo koncerte bolj izbirali. Naredili smo prav eno turnejo po mladinskih klubih na pobudo Marka Breclja. On nas je zvabil v te klube, s katerimi sodeluje. Odigrali smo nekaj odličnih koncertov. Videli smo kraje, kot je Bistrica ob Sotli, spoznali krasni klub v Beltincih," je razlagal Lovšin in poudaril, da so ves čas navezovali stik z mlajšo generacijo.

A ne le klubi, za njimi so nastopi, kot je bil festival Beer Fest v Beogradu, kjer jih je spremljalo več kot 20.000 obiskovalcev. "Igrali smo na največjem koncertu v Črni gori pred dvema letoma, konec lanskega leta smo imeli koncert v enem izmed glavnih dunajskih klubov, posneli smo nov singel in smo v 'akciji' ves čas," je poudaril Lovšin, ki je ravno pred nekaj meseci v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma dvignil na noge celotno dvorano na velikem koncertu ob 40. obletnici njegove samostojne kariere.

V Stožice tudi z uspešnicami Sex Pistols

Vendar po desetih letih gre s Pankrti v še večjo dvorano. "Hala Tivoli je tudi za nas svet kraj. Takrat nam je bilo super. Organizator je Stožice hotel izpostaviti in to se mi zdi prav, ker to je nova fina dvorana - pridobitev za Ljubljano. Bil sem gost Big Footov. Super vzdušje. Po svoje se lahko zdaj naredi boljši zvok. In tudi ta amfiteatrski vidik Stožic je še en korak višje - nekaj posebnega. Za ljubljansko skupino je to zagotovo svojevrsten izziv in tudi nagrada, da igra v takšnem prostoru," je povedal Lovšin.

Vendar vse le ne bo tako drugače, saj se jim bo podobno kot pred desetimi leti na odru pridružil Glen Matlock, basist in soavtor številnih uspešnic Sex Pistols. Ne nazadnje so prav na njihovem prvem nastopu leta 1977 na Gimnaziji Moste z basistom Juretom Krašovcem, nastopili s (svojevrstnimi) priredbami skupin Sex Pistols, The Clash in New York Dolls. "Mislim, da bomo igrali tiste skladbe, ki smo jih igrali na prvem koncertu. In še kdaj pozneje. Igrali bomo z njim - ljudje hočejo slišati glavne uspešnice Sex Pistols. On igra baskitaro in poje, ker tudi nastopa sam s skupino. Mi pa bomo naredili nekaj tako posebnega, kot smo z Ivanom Kralom. On je igral samo dve skladbi," je povedal Lovšin.

Najprej na strehi, nato v areni

Pankrti so svoje praznovanje začeli že junija na strehi muzeja sodobne umetnosti (MSU) v Zagrebu in začeli letošnjo prireditev Poletje v MSU-ju. Pred koncertom so odprli tudi razstavo fotografij o Pankrtih Nč se ne premakne. Ljubljanski pankerji so imeli enega svojih prvih koncertov leta 1977 v zagrebškem študentskem centru ob odprtju razstave svetovno priznanega oblikovalca Mirka Ilića.

Klavdija Kopina