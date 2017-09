Nogometaši Bayerna na Oktoberfestu; Ancelotti: "Lahko popijejo, kar želijo"

Sproščanje v družbi žena in piva pred derbijem s PSG-jem

23. september 2017 ob 20:55

München - MMC RTV SLO

Dan po remiju z Wolfsburgom so se nogometaši Bayerna zbrali na 184. Oktoberfestu, kjer so s pivom nazdravljali s svojimi boljšimi polovicami.

Takoj po tekmi je trener Bayerna Carlo Ancelotti dobil vprašanje, ali bo svojim varovancem zaradi slabe predstave - nemški prvak je po vodstvu z 2:0 dovolil Wolfsburgu, da osvoji točko - omejil količino popitega piva na tradicionalnem druženju. Zamahnil je z roko in odgovoril: "Lahko popijejo, kar želijo. Nisem njihov oče ali brat, sem trener. Nisem zadovoljen z igro in rezultatom, vendar je jutri nov dan."

In današnji dan so nogometaši preživeli z nasmeškom na obrazu, a kaj ne bi, saj so ga preživeli v družbi svojih boljših polovic na največjem pivskem prazniku na svetu, ki vsako leto v München pritegne obiskovalce z vseh koncev sveta.

To je zadnji večji oddih nogometašev Bayerna pred sredo, ko bodo v Ligi prvakov gostovali pri Paris St. Germainu.

Oktoberfest se bo končal 3. oktobra.

D. S., foto: Reuters