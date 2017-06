Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Upravnik naj ne bi bil obveščen o tekmi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nogometaši čakali pred vhodom stadiona, ključev nikjer

Po dveh urah čakanja je bila tekma prestavljena

30. junij 2017 ob 20:45

Tarrafal - MMC RTV SLO

Na nogometnem prvenstvu Zelenortskih otokov se je zgodil nenavaden incident, zaradi katerega je bila prestavljena prva tekma polfinala med ekipama Mindelense in Ultramarina.

Ekipa Ultramarina z otoka Sao Nicolau bi morala gostiti prvo srečanje polfinala, a so vrata njenega stadiona ostala zaklenjena. Razlog za to je bil precej nenavaden – upravnik, ki skrbi za ključe, se namreč ni pojavil.

Igralci, trenerji, sodniki, delegat in navijači so tako ostali pred zaprtimi vrati in dve uri zaman čakali na upravnika, ki jim ga na noben način ni uspelo priklicati. Tekmo so bili nato primorani prestaviti.

Nogometna zveza je zdaj sporočila, da bodo najprej izvedli povratno tekmo polfinala, čeprav prva tekma sploh še ni bila odigrana. Poleg tega je bil sprožen disciplinski postopek proti ekipi Ultramarina, ki jo bo v najboljšem primeru odnesla z opominom, v najslabšem primeru pa ji grozi celo izključitev iz tekmovanja.

Občinska oblast, ki ima v lasti stadion, krivdo prelaga na državno nogometno zvezo, ki naj občine ne bi obvestila o tekmi in zato tam tudi ni bilo moč najti upravnika s ključi.

Ekipa Ultramarina sicer še nikoli ni osvojila prvenstva, medtem ko je Mindelense najbolj uspešna ekipa na Zelenortskih otokih – naslov državnih prvakov so osvojili že dvanajstkrat.

M. Z.