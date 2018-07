Nogometašice Barcelone letele v ekonomskem razredu, nogometaši pa v poslovnem

Nogometašice so klubu stopile v bran

26. julij 2018 ob 20:20

Na prvo moško-žensko turnejo v zgodovini nogometnega kluba Barcelona je moški del kluba odletel v poslovnem letalskem razredu, ženski pa v ekonomskem.

Katalonski klub je na spletu objavil posnetek, na katerem se nogometaši in nogometašice skupaj vkrcavajo na letalo proti Ameriki. Obe moštvi bosta med 24. in 26. julijem namreč igrali v Portlandu, med 27. in 29. julijem pa v Las Vegasu.

Pozneje ženskega dela odprave na posnetku ni več videti.

Fotografije, ki so jih nogometašice objavile na družbenem omrežju Instagram, razkrivajo, da so letele v ekonomskem razredu. Razliko so opazili navijači nogometašic, ki so se spraševali, zakaj je bil moški del deležen drugačne obravnave.

Skupina navijačev je na Twitterju celo zapisala, da bi let v poslovnem razredu lahko omogočili najizkušenejšim članom obeh ekip, vsi drugi pa bi lahko leteli v ekonomskem razredu.

Nogometašice so klubu sicer stopile v bran. Alexia Putellas je za španski športni častnik Mundo Depurtivo povedala, da se je ženski del turneji priključil pozneje in da je klub polete zanje organiziral v zadnjem trenutku.

Iz kluba so sporočili, da v trenutku rezervacij letalskih vstopnic za žensko nogometno ekipo v poslovnem razredu ni bilo več prostora. Ob tem so poudarili, da so vseeno poskrbeli za udobno potovanje športnic – vsaki izmed njih so privoščili dva ali tri sedeže.

