Nogometna evforija na Hrvaškem, Kolinda Grabar-Kitarović v slačilnici

Uspeh nogometašev obnorel Hrvate

2. julij 2018 ob 10:45

Nižni Novgorod - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović se je po dramatični zmagi Hrvatov nad Danci veselila z izbrano vrsto v slačilnici, kjer se je najprej pozdravila s selektorjem, nato pa še z nogometaši.

Nogometaši Hrvaške so se drugič prebili v četrtfinale svetovnega prvenstva. Na dramatični tekmi osmine finala v Nižnem Novgorodu so po streljanju enajstmetrovk premagali Dansko s 4:3. Po rednem delu in podaljšku je bilo 1:1. In to je bil tudi razlog, da je hrvaška predsednica takoj po koncu tekme odšla v slačilnico, kjer se je najprej pozdravila s selektorjem Zlatkom Dalićem, nato pa je delila čestitke in objeme z nogometaši.

Prvi v vrsti je bil Šime Vrsaljko, ki ga je Grabar-Kitarovićeva objela še, ko je bil brez majice. Sledili pa so še objemi in čestitke Ivanu Striniću, Ivanu Perišiću, Luki Modriću, Ivanu Rakitiću in Vedranu Ćorluki. Zadnji je objem prejel Andrej Kramarić.

Čestitke izbrani vrsti je delila tudi na svojem Facebook profilu, kjer je zapisala: "Čestitke ognjenim! Čestitke vsem hrvaškim navijačem! Malo nas je, ampak smo. Ni pomembno. Zrušili bomo sanje vsem!"

Hrvaška predsednica je prek Twitterja čestitala tudi novi hrvaški nasprotnici Rusiji za uvrstitev v četrtfinale in napovedala, da bo prišla tudi v soboto v Soči.

Po štirih predstavah hrvaške reprezentance na svetovnem prvenstvu so "ognjeni" očarali tudi ljubitelje nogometa po svetu, ki jih že vidijo v vlogi naslednjih svetovnih prvakov. "Hrvaška bo svetovni prvak", "Hrvaška igra najboljši nogomet v Rusiji", "Čestitke iz Danske, Hrvaška bo zmagala", so samo nekateri izmed komentarjev, ki so se znašli na družbenih omrežjih.

Pestro je bilo tudi pri južnih sosedih, ko je Rakitić dal gol za zmago. To je bil tudi povod za slavje na vseh koncih Hrvaške. Številni so se ob tem spomnili na leto 1998, ko je bila hrvaška reprezentanca tretja na svetovnem prvenstvu v Franciji. Navijaške pesmi je bilo slišati vsepovsod.

Tudi tisti, ki so tekmo spremljali doma, so odšli na ulice, številni v avtomobilih s hrvaškimi zastavami in navijaškimi rekviziti. Tudi s hupami so kazali svoje navdušenje. Nekateri so ustavili svoje avtomobile na ulicah, se vzpeli na strehe avtomobilov, kričali od sreče in mahali z zastavami.

Ni jih bilo malo, ki so se metali v vodnjake. Tudi z oken stanovanjskih objektov so vihrale hrvaške zastave. Petarde so pokale vsepovsod. Večina je bila prepričana, da bo Hrvaška premagala tudi naslednjega nasprotnika, Rusijo, na četrtfinalni tekmi, ki bo na sporedu prihodnjo soboto v Sočiju. Niso redki, ki vidijo Hrvaško kot novega svetovnega nogometnega prvaka, čeprav opozarjajo na pomanjkljivosti hrvaških nogometašev na tekmi proti Danski.

K. K.