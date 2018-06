Nogometna mrzlica je dosegla Belo hišo – tudi Donald Trump je navdušen nad svetovnim prvenstvom

Portugalski in ameriški predsednik sta pokomentirala letošnje svetovno prvenstvo v nogometu

28. junij 2018 ob 08:11

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump se je nedavno sestal s portugalskim predsednikom Marcelom Rebelom de Souso – beseda je tekla o odnosih med državama, pa tudi o svetovnem prvenstvu v nogometu.

Trump je najprej dejal, da imajo ZDA s Portugalsko izjemne odnose, ki niso bili še nikoli boljši, pogovor pa je kmalu začel teči tudi o svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga letos gosti Rusija.

Trump je na vprašanje, za koga navija, odgovoril, da zmago privošči vsem državam udeleženkam. Poudaril pa je, da je njegova velika želja, da bi naslednje svetovno prvenstvo v nogometu potekalo v Mehiki, v Kanadi ali pa v Združenih državah Amerike.

Svetovno prvenstvo v Rusiji je označil za "zelo vznemirljivo" in pri tem poudaril, da lahko nogometna mrzlica prevzame tudi tiste, ki sicer niso veliki ljubitelji nogometa, saj je prvenstvo navsezadnje tudi spektakel, ki ljudem omogoča, da se družijo in spoznavajo.

Dejal je, da sicer nima dovolj časa, da bi si ogledal vse tekme svetovnega prvenstva, vendar ob tistih, ki si jih lahko ogleda, zelo uživa.

Rebelo de Sousa je Trumpa opozoril, naj ne pozabi, da Cristiano Ronaldo, najboljši nogometaš na svetu, prihaja iz Portugalske. Trump je nato šaljivo pripomnil, da bi zaradi svoje priljubljenosti in prepoznavnosti tudi Cristiano Ronaldo lahko kandidiral za portugalskega predsednika, Rebelo de Sousa pa je to možnost zavrnil s trditvijo, da je "Portugalska drugačna od ZDA" in da se to pri njih ne bo zgodilo.

K. Ši.