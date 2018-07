Nogometna mrzlica na vrhuncu, na Otoku pa je ogrožena oskrba s pivom

Pomanjkanje ogljikovega dioksida

1. julij 2018 ob 18:40

London - MMC RTV SLO, STA

Pomanjkanje ogljikovega dioksida v Veliki Britaniji ogroža proizvodnjo piva in mesa, v britanskih supermarketih tako nekaterih proizvod že ni več mogoče dobiti.

Ogljikov dioksid (CO2) se uporablja v proizvodnji piva, gaziranih pijač in tudi za pakiranje nekaterih prehranskih izdelkov, kot je meso.

Tekoči CO2 nastaja kot stranski produkt pri pridobivanju amonijaka, ki ga uporabljajo za proizvodnjo gnojil. Ker pa gnojila proizvajajo predvsem med avgustom in marcem, čez poletje tovarne stojijo, tako pa ne nastaja niti CO2.

Čas svetovnega prvenstva in piknikov

Številni proizvajalci mesa, piva in gaziranih pijač ter podjetja, ki pakirajo proizvode, so politike že pozvali, naj pritisnejo na proizvajalce CO2, da bodo znova zagnali tovarne.

V času, ko je zaradi lepega vremena in svetovnega prvenstva v nogometu povpraševanje po mesu za peko na žaru in pivu še večje, na Otoku ne morejo več proizvajati vseh vrst piva in jabolčnika. Pomanjkanje ogljikovega dioksida vpliva na proizvodnjo gaziranih pijač, težave pa povzroča tudi dobaviteljem zamrznjene hrane.

S pomanjkanjem ogljikovega dioksida se spoprijemajo tudi v Nemčiji, kar pa jim večjih težav ne povzroča. Večina nemških varilcev piva je namreč samozadostnih, saj pri fermentaciji piva nastaja presežek ogljikovega dioksida.

Sa. J.