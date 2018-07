Nogometna vročica zajela zvezdnike: Jay-Z in Beyoncé v dresih

Francozi in Hrvati osvojili srca navijačev

16. julij 2018 ob 10:14

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Jay-Z in Beyonce sta se na koncertu v Parizu pojavila v dresih francoske nogometne reprezentance z dvema zvezdicama za dva naslova svetovnih prvakov. A nista edina zvezdnika, ki ju je ulovila nogometna vročica.

Na slovitem pariškem stadionu Stade de France se je ameriški raper pojavil na sceni in takoj napovedal: "Pripravite se!" Ob tem je slekel majico, pod katero je imel oblečen dres francoske nogometne reprezentance z dvema zvezdicama za svetovna naslova 1998 in 2018. Njegovo potezo so obiskovalci pospremili s pravimi ovacijami, prav tako tudi prihod Beyonce, ki je za njim na oder prav tako prišla v nogometnem dresu. Pred koncertom ameriških zvezdnikov so na velikem platnu Stade de Francea sicer v živo prenašali finale svetovnega prvenstva Francija - Hrvaška, ki so ga galski petelini včeraj dobili s 4:2. "Dvajset let po prvi trofeji francoske nogometne reprezentance Beyoncé in Jay-Z pozivata vse, ki imajo vstopnice za koncert, da pridejo na stadion že ob 16. uri, kjer si bodo lahko ogledali še finalno tekmo svetovnega prvenstva na velikih zaslonih stadiona in pomagali popeljati modre do finalne zmage," so že pred tedni napovedovali organizatorji koncerta. Finale sta spremljala tudi kolumbijska pevka Shakira in njen mož, sicer nogometaš Barcelone, Gerard Pique. Shakira je ob tem tvitnila: "Čestitam Franciji, ker je spisala zgodovino in Hrvaški, ker je odigrala izjemen turnir." Tekmo pa je vneto spremljala tudi hollywoodska igralka Reese Witherspoon.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Jul 15, 2018 at 10:00am PDT

And #FRA wins the #WorldCup! Huge respect to #CRO for beating the odds and fighting til the end! Incredible #WorldCupFinal - cheers to all the teams on a great tournament. pic.twitter.com/oiftAC6CKR — Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) July 15, 2018

Great game both teams! Congratulations #France! What an exciting end to the World Cup! #FrancevsCroatia #WorldCupFinal — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) July 15, 2018

Congratulations France for making history and to Croatia for an amazing tournament! Shak — Shakira

K. K.