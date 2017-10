Noletova nova restavracija bo ponujala brezplačne obroke socialno šibkim

Teniški igralec odpira svojo tretjo restavracijo

26. oktober 2017 ob 10:34

Beograd - MMC RTV SLO

Teniški as Novak Đoković v Srbiji odpira novo restavracijo. V njej bodo lahko gostje, ki si ne morejo privoščiti večerje, jedli brezplačno.

"Zaslužil sem dovolj, da lahko nahranim celo Srbijo. Mislim, da si ljudje to zaslužijo v zameno za vso podporo, ki so mi jo ponujali," je izjavil Đoković za britanski Mirror.

"Denar mi ne povzroča več težav," je še dodal Đoković. Teniški igralec je svojo prvo restavracijo odprl leta 2009 v Beogradu. Lani pa je v Monte Carlu, kjer živi s svojo družino, odprl še restavracijo za vegane. V gostinstvo - natančneje v odpiranje restavracij - se je usmeril zato, ker je po zaslugi tenisa začel ceniti hrano.

"Moja družina je vedno imela rada hrano, toda meni je kot športniku hrana postala nekaj več - gorivo, ki določa, kako igram, kako okrevam in koliko sem prisoten v igri. Velik del svojega profesionalnega uspeha pripisujem svojemu režimu prehranjevanja," je dodal Đoković.

"Hrana je moja strast, in od vseh stvari, s katerimi sem eksperimentiral v življenju, me je ona najbolj spremenila. In to želim deliti s svetom," je še dodal srbski as.

Za zdaj še ni znano, po katerih merilih bodo gostje upravičeni do plačila za svoj obrok in kako bodo dokazovali, da nimajo denarja za osnovno zdravo prehrano. Edini podatek, ki je znan do zdaj, je, da bo restavracija odprta samo zvečer in da ne bo imela nobenih posebnih zahtev za redne goste.

Đoković velja za prvega teniškega igralca, ki je v eni sezoni zaslužil več kot 20 milijonov ameriških dolarjev (to je okoli 16,9 milijona evrov). Od zmag na turnirjih, osvojitvah dvanajstih naslovov na odprtih prvenstvih in pokroviteljskih pogodb je zaslužil 108 milijonov ameriških dolarjev neto (to je okoli 91 milijonov evrov).

K. K.