Nominacije za grammyje: na čelu Kendrick Lamar, Drake in Lady Gaga

Pet od osmih nominirancev za album leta je žensk

7. december 2018 ob 17:59

New York - MMC RTV SLO

Znane so nominacije za 61. grammyje – največ, osem, jih je prejel Kendrick Lamar, sledi Drake s sedmimi nominacijami, močno zastopane so letos ženske izvajalke z Lady Gago na čelu.

Pevka in po novem tudi igralka je prejela pet nominacij, od tega štiri za film Zvezda je rojena, v katerem igra glavno vlogo. Očitno bo to Gagino leto, saj je 32-letna Američanka v roku 24 ur prejela tudi dve nominaciji za zlati globus – za glavno žensko vlogo in za izvirno pesem.

Pet nominacij ima tudi raperka Cardi B, vključno za album leta in skladbo leta. Med osmimi nominiranci za album leta je skupaj kar pet ženskih izvajalk, kar je številne pozitivno presenetilo po lanskem letu, ko so grammyjem očitali moškocentričnost.

Je pa bilo iz glavnih kategorij izpuščenih kar nekaj favoritov, kot so Taylor Swift, Ariana Grande in Beyonce (za skupni album z možem Jay-Z-jem).

Grammyje bodo podelili 11. februarja.

Spodaj objavljamo seznam nominirancev v glavnih kategorijah.

Skladba leta:

“I Like It” – Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

“The Joke” – Brandi Carlile

“This is America” – Childish Gambino

“God’s Plan” – Drake

“Shallow” – Lady Gaga & Bradley Cooper

“All The Stars” – Kendrick Lamar & SZA

“Rockstar” – Post Malone Featuring 21 Savage

“The Middle” – Zedd, Maren Morris & Grey

Album leta:

Invasion Of Privacy – Cardi B

By The Way, I Forgive You – Brandi Carlile

Scorpion – Drake

H.E.R. – H.E.R.

Beerbongs & Bentleys – Post Malone

Dirty Computer – Janelle Monáe

Golden Hour – Kacey Musgraves

Black Panther: The Album, Music From And Inspired By – Various Artists

Pesem leta:

“All The Stars” – Kendrick Lamar & SZA

“Boo’d Up” – Ella Mai

“God’s Plan” – Drake

“In My Blood” – Shawn Mendes

“The Joke” – Brandi Carlile

“The Middle” – Zedd, Maren Morris & Grey

“Shallow” – Lady Gaga & Bradley Cooper

“This Is America” – Childish Gambino

Najboljši novi izvajalec:

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Najboljša pop solo izvedba:

“Colors” – Beck

“Havana (Live)” – Camila Cabello

“God Is A Woman” – Ariana Grande

“Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)” – Lady Gaga

“Better Now” – Post Malone

Najboljša izvedba dueta/skupine:

“Fall in Line” – Christina Aguilera (feat. Demi Lovato)

“Don’t Go Breaking My Heart” – Backstreet Boys

“’S Wonderful” – Tony Bennett & Diana Krall

“Shallow” – Lady Gaga & Bradley Cooper

“Girls Like You” – Maroon 5 feat. Cardi B|

“Say Something” – Justin Timberlake feat. Chris Stapleton

“The Middle” – Zedd, Maren Morris, Grey

Najboljši pop album:

Camila – Camila Cabello

Meaning Of Life – Kelly Clarkson

Sweetener – Ariana Grande

Shawn Mendes – Shawn Mendes

Beautiful Trauma – P!nk

Reputation – Taylor Swift

Najboljša rock izvedba:

“Four Out of Five” – Arctic Monkeys

“When Bad Does Good” – Chris Cornell

“Made An America” – The Fever 333

“Highway Tune” – Greta Van Fleet

“Uncomfortable” – Halestorm

Najboljša rock pesem:

“Black Smoke Rising” – Greta Van Fleet

“Jumpsuit” – Twenty One Pilots

“MANTRA” – Bring Me The Horizon

“Masseduction” – St. Vincent

“Rats” – Ghost

Najboljši rock album:

Rainier Fog – Alice in Chains

Mania – Fall Out Boy

Prequelle – Ghost

From the Fires – Greta Van Fleet

Pacific Daydream – Weezer

Najboljši alternativni album:

Tranquility Base Hotel + Casino – Arctic Monkeys

Colors – Beck

Utopia – Björk

American Utopia – David Byrne

Masseduction – St. Vincent

Najboljša R&B izvedba:

“Long as I Live” – Toni Braxton

“Summer” – The Carters

“YOY” – Lalah Hathaway

“Best Part” – H.E.R. feat. Daniel Caesar

“First Began” – PJ Morton

Najboljša R&B pesem:

“Boo’d Up” – Ella Mai

“Come Through and Chill” – Migeul feat. J. Cole & Salaam Remi

“Feels Like Summer” – Childish Gambino

“Focus” – H.E.R.

“Long as I Live” – Toni Braxton

Najboljši R&B album

Sex & Cigarettes – Toni Braxton

Good Thing – Leon Bridges

Honestly – Lalah Hathaway

H.E.R. – H.E.R.

Gumbo Unplugged – PJ Morton

Najboljša rap izvedba:

“Be Careful” – Cardi B

“Nice for What” – Drake

“King’s Dead” – Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, James Blake

“Bubblin” – Anderson .Paak

“Sicko Mode” – Travis Scott

Najboljša rap/odpeta izvedba:

“Like I Do” – Christina Aguilera feat. Goldlink

“Pretty Little Fears” – 6lack feat. J. Cole

“This Is America” – Childish Gambino

“All the Stars” – Kendrick Lamar & SZA

“Rockstar” – Post Malone feat. 21 Savage

Najboljši rap album:

Invasion Of Privacy – Cardi B

Swimming – Mac Miller

Victory Lap – Nipsey Hussle

Daytona – Pusha T

Astroworld – Travis Scott

K. S.