Spomin na stare čase. Foto: Dobro jutro

Nonina hitra juha

Kuhamo pol ure

1. december 2018 ob 08:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine: 2 žlici oljčnega olja, košček masla, 4 žlice pšeničnega zdroba, 2 korenčka, 2 jajci, 4 žlice sveže naribanega parmezana, ščepec soli.

V hladno kozico damo maslo, olje, presejan zdrob in nariban korenček. Na blagi temperaturi malo pocvremo, odmaknemo, zalijemo z 1,5 litra vroče vode, solimo in na blagi temperaturi kuhamo pol ure.

Stepemo jajci in sir ter zmes vlivamo v vročo juho. Premešamo in počakamo, da vre od eno do dve minuti.

oddaja Dobro jutro