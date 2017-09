Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 59-letnik vratolomne vožnje ne bo nikoli pozabil. Foto: EPA Sorodne novice Preživel letalsko nesrečo, zadel loterijski milijon - v enem tednu Dodaj v

Nora vožnja: 25 kilometrov je bil zagozden na zunanji strani hitrega vlaka

Na srečo so ga opazili zaposleni

28. september 2017 ob 16:27

Hannover - MMC RTV SLO, STA

Potovanje z vlakom iz Bielefelda v Hannover je bilo za nekega Nemca hujše kot vožnja z vlakcem smrti. 25 kilometrov je namreč prepotoval zagozden na zunanji strani hitrega vlaka ICE!

Kot je danes sporočila policija v Hannovru, se je 59-letnik po nesreči zagozdil v prostoru med dvema vagonoma, z nogami pa se je opiral na majhno stopnico. "Da je še živ, se ima zahvaliti zaposlenim na železnici, ki so ga opazili, ko je vlak zapuščal Bielefeld in o tem obvestili osebje vlaka," je dejal tiskovni predstavnik policije.

Ko je osebje prejelo obvestilo, je vlak že vozil 160 kilometrov na uro. Po obvestilu so hitrost znižali, vlak pa je ustavil po 25 kilometrih v kraju Löhne. Tam so moškemu pomagali, da je prišel v notranjost vlaka, s katerim se je odpeljal do Hannovra.

Na cilju so ga pričakali policisti, pojasnil jim je, da je v Bielefeldu dal prtljago na vlak, nato pa vlak za kratek čas zapustil. Ko je na njegovo presenečenje vlak speljal, je skočil nanj, a se je zagozdil v prostoru med vagonoma.

Bielefeld in Hannover sta sicer oddaljena dobrih 100 kilometrov, vožnja z vlakom pa traja slabo uro, vendar so možakarja na srečo rešili že veliko prej.

T. H.