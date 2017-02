Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Dobra soseda, dobovski Fašjenk in samoborski Fašink, sta nazdravila s teranom. Foto: MMC/Televizija Slovenija

Video: Norčavi Fašjenk svojemu hrvaškemu kolegu postregel s ... teranom

"Bedaki norijo vsak dan, pametni pa samo na fašnik"

17. februar 2017 ob 17:24

Dobova - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Pustnim veseljakom iz Dobove in Samoborja na Hrvaškem vse višje ograje na meji - in v glavah politikov - ne morejo preprečiti, da bi uživali vsaj v pustnem času.

Pustni norci, kot pravijo sebi, so se pred pustnim veseljačenjem, ki se v Samoborju začne danes, v Dobovi pa konča 4. marca, najprej srečali v Dobovi.

Dobovski Fašjenk in samoborski Fašnik postajata kljub bodeči žici in ograji vse bolj povezana. Tako se lani začeta ljubezen prek ograje samo še stopnjuje.

Zaradi boljših medsosedskih odnosov so Dobovčani svoje goste pogostili kar s teranom. "Zato, ker so naši sosedje in politika je pač taka, kot je, teran je pa naš, in smo rekli, da moramo pokazati tisto, kar je naše, in s tem bomo tudi nazdravili. So pa rekli, da ko pridemo k njim, bomo pa jedli kranjske klobase," se je posmejal Fašjenk.

Sosedje se zaradi te provokacije niso jezili, saj se da v času pusta vse zadeve rešiti tudi na kakšen drugačen način.

Kljub jezikovnim razlikam pa so si pustni veseljaki tako na slovenski kot na hrvaški strani meje enotni. "Da bedaki norijo vsak dan, pametni pa samo na fašnik, vi pa se sami odločite, koliko vam bo trajal fašnik!" je pojasnila princesa Sraka, kraljica vseh bedakov.

