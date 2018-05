Norčevanje iz Balenciage - "srajca na majici" za 1.106 evrov

Modna hiša je zdaj v rokah Francozov

31. maj 2018 ob 19:13

Pariz - MMC RTV SLO

Modna hiša Balenciaga je tarča posmeha zaradi svojega novega, resnično unikatnega izdelka – moške kratke majice, na katero je prišita še karirasta srajca. "Srajco-majico" prodajajo za neverjetnih 1.290 dolarjev – 1.106 evrov.

"Se lahko nehate delati norca?" Takšen je najpogostejši odziv ljudi na družbenih omrežjih ob pogledu na modno novost, ki verjetno vsakogar spravi v smeh. Nič čudnega, saj je oblačilo tako neposrečeno, da bo brez dvoma vzbudilo mnogo pozornosti – če se bo dejansko našel kakšen moški, ki si ga bo zaželel.

Gre za "srajco-majico", kot so pri modni hiši visoke mode poimenovali ta kos. In točno to je – kratka majica, na katero je pri ramenih prišita srajca. "Kos lahko nosite na dva načina, saj lahko kombinacijo obrnete – za elegantnejši videz si srajco oblečete, tako da je bolj športna majica s kratkimi rokavi le na vašem hrbtu," izdelek oglašujejo na svoji spletni strani.

Da gre za šalo, bi marsikdo lahko pomislil tudi pri pogledu na ceno, saj se "srajca na majici" prodaja za kar 1.106 evrov – a je poštnina zastonj, če bi to koga premamilo. Na strani še svetujejo, da oblačilo zaradi občutljivih tkanin nikakor ni primerno za pranje v pralnem stroju, saj prenaša le ročno pranje. Nosi etiketo "narejeno v Italiji".

Crocsi za 729 evrov

Balenciaga je priznano podjetje visoke mode, ki ga je ustanovil baskovski oblikovalec Cristóbal Balenciaga, danes pa je v lasti francoske multinacionalke Kering. V zadnjem času je hiša znana po milo rečeno nenavadnih izdelkih, kot so na primer srajca z dvema ovratnikoma ali crocsi z debelim podplatom, za katere so postavili ceno 729 evrov.

Uporabniki Twitterja so se iz obeh izdelkov močno norčevali. "Srajco-majico" so tako opisali kot "nagnusno", "strašljivo" in kot "naš največji strah se je uresničil", manekenu, ki predstavlja oblačilo, pa risali nad glavo oblačke, kot "To mi boste plačali!". Nekateri pa so uporabili svojo ustvarjalno žilico in skušali izdelek posnemati s svojo kombinacijo majice in srajce.

Balenciaga.... what u doing......... Please dont show these to mx’s stylists pic.twitter.com/ysC4rX3SpS — yiyi (@kihoneyi) May 30, 2018

