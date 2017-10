Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Strokovnjaki so izpostavili predvsem nevarnost poškodbe korenin. Foto: Reuters Čeprav se drevasa v seriji pojavijo le za kratek čas, si jih vseeno želi ogledati ogromno oboževalcev. Foto: Reuters Sorodne novice Zaljubljenca iz Igre prestolov na staromoden način oznanila zaroko Dodaj v

Norija Igre prestolov: Zaprli cesto, da bi zaščitili drevesa

Zaščititi želijo dve stoletji stara drevesa

12. oktober 2017 ob 16:09

Belfast - MMC RTV SLO

Na Severnem Irskem so se z namenom zaščite dreves, ki so postala slavna zaradi kultne serije Igra prestolov, odločili, da bodo odsek ceste okrog njih zaprli za promet.

Cesta z imenom Bregagh Road blizu Armoryja je postala prava turistična atrakcija po tem, ko se je zgolj za kratek čas pojavila v eni izmed končnih scen v epizodi serije Igra prestolov. Cesta je bolj znana pod imenom Dark Hedges, v seriji pa po njej na vozu, preoblečena v dečka, potuje Arya Stark.

Oboževalci televizijske serije so se na območje drevoreda zgrinjali v takšnih množicah, da so strokovnjaki postali zaskrbljeni, da "bi lahko prišlo do poškodb korenin", poroča The Telegraph.

Na spletni strani Greenways so zapisali, da "državna sramota počasi ubija državni zaklad," novinarka Sara Moore pa je napisala, da se je kot turistka tja odpravila med poletjem in je bila šokirana, ko je videla množico avtomobilov. "To območje je zagotovo treba zaščititi," je še dodala.

Približno 150 dreves so posadili pred več kot dvesto leti, do zdaj pa sta se obdržali manj kot dve tretjini, poroča BBC.

Prepoved bo v veljavo stopila s 30. oktobrom, po območju pa se bodo od takrat naprej lahko izjemoma vozila zgolj interventna vozila.

