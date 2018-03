Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Leta 2009 je Norveški prinesel zmago. Foto: Reuters Na Evroviziji v Lizboni se bo predstavil s pesmijo That's How You Write A Song. Foto: Reuters Sorodne novice Lea Sirk: Držali se bomo tega, kar je bilo predstavljeno na odru Eme Dodaj v

Norvežani stavijo na zmago: na Evrovizijo znova Alexander Rybak

Rybak že drugič izbran za evrovizijskega predstavnika

11. marec 2018 ob 11:56

Oslo - MMC RTV SLO

Norvežani so izbrali svojega predstavnika za izbor za pesem Evrovizije, ki bo letos potekal v Lizboni. Zastopal jih bo Alexander Rybak, ki jim je enkrat že prinesel zmago.

Rybak je na nacionalnem izboru Melodi Grand Prix slavil s pesmijo That's How You Write a Song in si tako pridobil evrovizijsko vozovnico.

Izbor je potekal v Oslo Spektrum oziroma na prizorišču evrovizijskega izbora iz leta 1996. V prvem delu izbora je sodelovalo deset glasbenikov, točke pa so jim delili tako gledalci kot različne mednarodne strokovne žirije.

Pri delitvi glasov je sodelovalo deset žirij, vsako pa je sestavljalo pet mednarodnih glasbenih strokovnjakov. Najboljše štiri pesmi so se uvrstile v veliki finale, kjer so zmagovalno pesem z glasovanjem izbrali gledalci.

31-letnega Alexandra Rybaka je Evropa spoznala leta 2009, ko je Norvežane zastopal na izboru v Moskvi in z zmago podrl vse prejšnje rekorde, saj je zbral kar 387 točk, njegova pesem Fairytale pa se je po zmagi zavihtela na vrh mnogih evropskih lestvic. Poleg tega je bila njegova plošča Fairytales izdana v kar 25 evropskih državah.

Pesem, s katero Norveška upa na ponovno zmago in v kateri Rybak še vedno stavi na svoj zaščitni znak - violino, lahko poslušate spodaj.

P. B.