Noseča Beyonce bo nastopila na letošnjih grammyjih

Med nastopajočimi kar nekaj velikih imen

3. februar 2017 ob 13:08,

zadnji poseg: 3. februar 2017 ob 13:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Oče glasbenice, Mathew Knowles, je potrdil novico, da se bo Beyonce pridružila vrsti nastopajočih, ki bodo stopili na oder med letošnjo podelitvijo največjih glasbenih nagrad.

Beyonce je sicer nominirana v zavidljivih devetih kategorijah, med drugim tudi za album leta (Lemonade) in skladbo leta (Formation). "Ko mi je po telefonu povedala za nosečnost, je zvenela malenkost utrujeno, saj je ogromno časa posvečala pripravi nastopa za grammyje," je še dejal Knowles. Glasbenica je bila v svoji karieri nominirana že 62-krat, od tega pa ji je uspelo osvojiti kar 20 kipcev.

To ne bo njen prvi nastop na podelitvi grammyjev - na oder je stopila že v letih 2004, 2007, 2008, 2010, 2014, nazadnje pa leta 2015, ko je zapela skladbo Take My Hand, Precious Lord.

Pester seznam nastopajočih

Poleg Beyonce bo na letošnji prireditvi nastopilo kar nekaj znanih glasbenikov, med drugim tudi John Legend, Metallica, Adele, Bruno Mars, The Weeknd in Alicia Keys.

V več kategorijah so poleg Beyonce nominirani še Drake, Kanye West in Rihanna (v osmih), Chance the Rapper (v sedmih), Adele in Twenty One Pilots (v petih), Benny Blanco, David Bowie, Greg Kurstin, Justin Bieber, Kirk Franklin, Lori McKenna, Maren Morris, Max Martin, Mike Dean ter Tom Coyne (v štirih). V treh kategorijah pa so nominirani Antonio Pappano, BJ the Chicago Kid in Jack White.

Nosečnost razkrila na Instagramu

Beyonce je sicer novico, da s partnerjem pričakujeta dvojčka, povsem nepričakovano delila na omrežju Instagram. "Rada bi delila našo ljubezen in srečo, blagoslovljena sva bila kar dvakrat," je k fotografiji, ki je zelo hitro postala najbolj všečkana objava na Instagramu vseh časov (prejela je več kot devet milijonov všečkov), pripisala 35-letna pevka. V imenu celotne družine se je vsem oboževalcem zahvalila za lepe želje.

Prvo nosečnost je pevka razkrila med podelitvijo MTV-jevih videoglasbenih nagrad, ko je med izvajanjem skladbe Love On Top prvič javnosti pokazala trebušček.

Podelitev letošnjih grammyjev bo potekala 12. februarja v Los Angelesu.

P. B.