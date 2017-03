Nostalgija se nadaljuje: Boyzone pred novo vrnitvijo

Irska skupina pred praznovanjem 25. obletnice obstoja

22. marec 2017 ob 10:30

Dublin - MMC RTV SLO

Irski lomilci najstniških src v 90. letih prejšnjega stoletja Boyzone so pred novo vrnitvijo na glasbeno prizorišče. Pred praznovanjem 25. obletnice se pogovarjajo o snemanju novega albuma in turneji.

Člani skupine so po pisanju tabloida The Sun pripravljeni tudi izdati knjigo, v kateri bi razkrili vse svoje skrivnosti. "Vrnitev Boyzone leta 2018 je zelo verjetna. Takrat bodo praznovali 25 let od ustanovitve in ob tej priložnosti želijo pripraviti nekaj posebnega," je povedal vir za omenjeni tabloid.

Irska fantovska skupina se je pojavila leta 1993 in se - kot večina podobnih skupin - razšla. Toda leta 2013 so se vrnili na posebno turnejo ob praznovanju 20. obletnice delovanja. Po koncu turneje je eden izmed članov skupine Keith Duffy združil moči z nekdanjim članom skupine Westlife Brianom McFaddnom in ustanovil "superskupino" Boyzlife.

Vseeno pa oboževalci niso dobili pravega odmerka Boyzone že nekaj časa. Osrednji član skupine (ki je zgradil tudi najuspešnejšo samostojno kariero) Ronan Keating je že pred časom namignil, da pogreša svoje nekdanje "soborce". O praznovanju 25. obletnice pa je povedal: "V mislih imamo različne ideje - ne vemo še, ali bo šlo za album ali turnejo - vsekakor pa bomo naredili nekaj, da bomo primerno proslavili to obletnico."

K. K.