Nov način pozdravljanja na londonski podzemni železnici

LGBT skupnost podpira spremembo

13. julij 2017 ob 21:31

London - MMC RTV SLO

Potniki na londonski podzemni železnici lahko pozabijo na pozdrav: "Dame in gospodje." Od zdaj jih bodo pozdravljali z bolj nevtralnim nagovorom: "Pozdravljeni vsi."

S tem želijo na londonskem potniškem prometu (Transport for London) zagotoviti potnikom, da se počutijo bolj "dobrodošle", je poročal britanski BBC. Pobudo je že pozdravila LGBT skupnost Stonewall, pridružil pa se jim je tudi londonski župan Sadiq Khan.

"Preučili smo diskurz, ki ga uporabljajo pri nagovorih drugje, in želimo, da z novim pozdravom sprejemamo vse - s tem pa se odraža velika raznolikost, ki je značilna za London," je dejal vodja za potrošniško strategijo pri Transport for London. Prav tako je dodal, da je bil naklonjen k bolj "nevtralnemu" izražanju".

"Zavedam se, da se nekateri potniki ne bodo počutili udobno z načinom, kako naznanjamo določene postaje," je še dodal Khan. Tako da bodo nekateri uslužbenci še vedno uporabljali besedno zvezo "dame in gospodje". "Če bo do tega prihajalo prepogosto, bomo izdali opozorila," je zaključil Khan.

Iz skupnosti Stonewall so ob tem sporočili, da je jezik zelo pomemben za LGBT-skupnost. "To je način, s katerim lahko zagotovimo, da se vsi počutijo vključene v družbo," so še sporočili.

K. K.