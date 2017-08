Nov, najcenejši ferrari

Ferrari portofino

25. avgust 2017 ob 13:04

Maranello - MMC RTV SLO

Ferrari je nekaj tednov pred frankfurtskim salonom presenetil z razkritjem novega modela. Gre za kabriolet s trdo zložljivo streho, ki bo poslal v pokoj californio T. Po izletu čez lužo so mu v skladu s tradicijo ponovno nadeli imeli po italijanskem kraju.

Portofino, imenovan po slikovitem italijanskem obmorskem mestecu, bo nasledil model california T. Od njega je podedoval zasnovo z motorjem spredaj, pogonom na zadnji kolesi, sedežno zasnovo 2+2 in trdo zložljivo streho.

Novinec oblikovno povzema slog modela GTC4lusso, tehnično pa prinaša evolucijo modela california T. S 4,5 metra dolžine je malenkost daljši od slednjega, v širino meri 1,9 metra in zaradi nižje strehe seže le 1,3 metra v višino. Električno pomična in zložljiva trda streha je lažja kot pri predhodniku in jo je mogoče upravljati tudi med vožnjo pri nizkih hitrostih. Izboljšan je tudi okvir avtomobila, ki je lažji, obenem pa prinaša večjo vzvojno trdnost.

Okroglih 600

V Maranellu so ohranili prisilno polnjeni osemvaljnik z zasnovo valjev v obliki črke V pod kotom 90 stopinj, iz katerega so z vgradnjo novih batov in ojnic, z izboljšavami sesalnega sistema in z novim izpušnim sistemom iztisnili dodatnih 40 "konjev". Portofino tako razvije 441 kilovatov oziroma okroglih 600 "konjev". To mu omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 3,5 sekunde in končno hitrost 320 kilometrov na uro. Poleg tega se pohvali s tretjo generacijo elektronsko krmiljenega zadnjega diferenciala E-diff3, ki v kombinaciji s sistemom F1-Trac zagotavlja boljši oprijem in boljšo vodljivost, k čemur prispeva tudi nov električni krmilni mehanizem.

Notranjost prinaša volanski obroč iz modelov F812 superfast in GTC4lusso in novo multimedijska napravo s 25,9-centimetrskim (10,2-palčnim) zaslonom. Nova je tudi zasnova sprednjih sedežev, ki s tanjšim naslonom zagotavljata več prostora za potnika v drugi vrsti.

Portofina bomo videli prvič v živo na avtomobilskem salonu v Frankfurtu. V Italiji bo treba zanj odšteti koli 200 tisoč evrov oziroma malce več kot za californio T.

Martin Macarol